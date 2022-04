PlusLiga w Iławie || Stawką dwumeczu Indykpol AZS — Resovia są europejskie puchary

Po dzielnej i heroicznej walce w I rundzie fazy play-off z PGE Skrą Bełchatów, siatkarze z Kortowa musieli uznać wyższość rywali po trzech, emocjonujących spotkaniach (bełchatowianie wygrali 2:1, a wynik ostatniego meczu rozstrzygnął się dopiero po pięciosetowej batalii). Po wolnym dniu przeznaczonym na odpoczynek i regenerację, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur powróciła do zajęć.

— Apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdy poczuliśmy, że możemy ugrać coś więcej, to chcieliśmy to zrobić. Skra jednak okazała się lepsza i nam pozostaje walka o piąte miejsce — przyznawał po pojedynku w Bełchatowie Jan Król, atakujący zespołu z Olsztyna.

Zawodnikom prowadzonym przez trenera Javiera Webera pozostała rywalizacja o 5 miejsce na zakończenie sezonu. Rywalem Indykpolu AZS Olsztyn będzie Asseco Resovia Rzeszów, która w ćwierćfinale uległa w dwóch spotkaniach Aluron CMC Warcie Zawiercie (oba spotkania po 1:3).

Ekipy Indykpolu AZS-u i Resovii spotkały się w tym sezonie dwukrotnie i za każdym razem lepsi okazali się rzeszowianie (3:0 w Iławie oraz w Rzeszowie). Bilans bezpośrednich starć w historii rozgrywek pod egidą PLS również przemawia za niedzielnymi rywalami akademików (30:18).

Stawką dwumeczu jest nie tylko zajęcie 5 miejsca na zakończenie sezonu, ale także awans do europejskich pucharów, a dokładniej do Pucharu Challenge. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, z ewentualnym "złotym setem" (do 15 punktów), przy remisie 1:1 w drugim meczu. Rewanżowy pojedynek w Rzeszowie, a zarazem ostatni mecz Indykpolu AZS Olsztyn w sezonie 2021/2022, odbędzie się w środę, 27 kwietnia o godz. 17:30 .

— Trzeba oddzielić grubą kreską spotkania w fazie zasadniczej od tych, które są przed nami. Musimy wyjść dwa razy bardziej zmotywowani i skupieni, aby walczyć o wygraną. Chcemy piątego miejsca, chcemy europejskich pucharów — kończy Jan Król.

Zobacz pojedynek rozgrywających: Jan Firlej vs Fabian Drzyzga! Który z atakujących zdobędzie więcej punktów: Karol Butryn czy Maciej Muzaj? Kto wygra rywalizację na środku: Taylor Averill czy Jan Kozamernik? Czy Jędrzej Gruszczyński będzie dysponował lepszym przyjęciem od Pawła Zatorskiego?

To będzie ostatnie spotkanie w Iławie, które zespół z Olsztyna rozegra w tym sezonie. — Przyjdź do hali nad Małym Jeziorakiem i podziękuj siatkarzom za walkę! Bilety w cenie 30 i 20 złotych (ulgowe, do 26 roku życia), dostępne na indykpolazs.pl/bilety — zaprasza klub siatkarski z olsztyńskiego Kortowa.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl