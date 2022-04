Jeziorak zostanie opanowany przez Omegi. W Sarnówku odbędzie się Porta Puchar Polski 2022

Jak zauważył Stanisław Kasprzak z iławskiej przystani "Pod Omegą", która jest głównym organizatorem eliminacji Omega Cup 2022 na Jezioraku, regaty które odbędą się u nas w ten weekend są prawdopodobnie pierwszymi tego typu zawodami żeglarskimi w Polsce w tym roku. Na Jezioraku odbędzie się więc inauguracja sezonu 2022, nie tylko w ramach Pucharu Polski klasy Omega.

Gospodarzem Porta Puchar Polski 2022, w którym startują załogi w klasie Omega (Sport i Standard), jest ośrodek TVP w Sarnówku. — Dla Omegi odkryliśmy to miejsce rok temu i byliśmy mile zaskoczeni samym ośrodkiem, jak i otaczającą go przyrodą i akwenem — przyznają organizatorzy z Klasy Omega.

A na temat organizatora (przystań "Pod Omegą" w Iławie) wyrażają się w ten sposób: — To najbardziej chyba znany port jachtowy w tej okolicy, prowadzony przez wielkiego sympatyka Omegi, Stanisława Kasprzaka. Dzięki ekipie "Pod Omegą" nasze zawody na Jezioraku czy w Zalewie to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Doskonała organizacja, mnóstwo atrakcji także poza samym ściganiem, serdeczne przyjęcie. Kto był — nie ma po co go namawiać. Kto nie był — nie ma się co zastanawiać! — dodają organizatorzy całego cyklu Porta Puchar Polski 2022.

Sprawdziliśmy — obecnie na liście startowej są 33 załogi. Regaty rozpoczną się jutro (sobota 24.04) w ośrodku w Sarnówku o godzinie 10.00. O 11.30 rozpocznie się pierwszy wyścig. Warunki wiatrowe mają być dobre dla żeglarzy (ma wiać z północnego wschodu), więc prawdopodobnie wszystkie biegi uda się rozegrać w okolicach ośrodka TVP, alternatywą jest jeszcze przemieszczenie się na południe Jezioraka (np. tzw. rozlewisko szałkowskie).

W niedzielę o 10.30 start pierwszego wyścigu tego dnia, oficjalne zakończenie regat zaplanowane jest na godz. 16.00.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl