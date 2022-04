W Iławie szykują się do skoku na majstra (i awans). Przed Jeziorakiem najważniejsze mecze

Jeziorak Iława — AZS UKW Bydgoszcz 41:32 (19:11)

JEZIORAK: Prorok, Pająk, Dudek — Jaworski 11, Karol Cichocki 8, Żurawski 6, Jadanowski 5, J. Dembowski 3, Prietz 3, Zembrzycki 3, Kamiński 2, Kacper Cichocki, Rasztęborski, P. Dembowski, Minder,

Właśnie te dwie drużyny, IKS Jeziorak oraz Sambor Latocha Agropom, nadają ton rozgrywkom II ligi od samego ich początku. Przez większą część sezonu iławianie patrzyli na plecy liderów z Tczewa, jednak sytuacja ostatnio się zmieniła i od kilku kolejek to Jeziorak jest na czele klasyfikacji.

Przed drużyną trenera Marka Woronowicza najważniejsze spotkania tego sezonu. Po dość łatwym zwycięstwie, które Jeziorak odniósł w środku poprzedniego tygodnia, w rozegranym awansem z ostatniej kolejki meczu z AZS UKW Bydgoszcz (wynik i rzucający powyżej), iławianie mieli zaplanowane derby z Jedynką Morąg, jednak ostatecznie to spotkanie zostało przełożone na 7 maja.

Zatem najbliższym meczem o punkty dla drużyny z Iławy będzie ten z Samborem. Nad Jeziorakiem już trwa mobilizacja przed tym arcyważnym pojedynkiem.

— Dzień dobry Iława! Czy są tu kibice, którzy chcą jechać z nami na najważniejszy mecz sezonu do Tczewa? — pyta Jeziorak na swoim facebooku.

— Klub organizuje wyjazd kibiców na ten mecz. Cena to, w zależności od liczby osób, 37,5 zł lub 28 zł. Zapisy oraz wszelkie pytania prosimy kierować do nas na naszej stronie na facebooku lub pod numerem telefonu 783 281 299 (po godzinie 15:30). Zachęcamy do szybkich zapisów, ponieważ musimy dać odpowiedź przewoźnikowi do piątku 22 kwietnia! Mecz z Samborem Tczew odbędzie się 30.04.22 o godzinie 18:30. Razem twórzmy historię — zachęca i apeluje sekcja piłki ręcznej Iławskiego Klubu Sportowego.

TABELA II LIGI

1. Jeziorak 18 50 611:436

2. Sambor 18 47 565:473

3. AZS Fahrenheit 18 39 542:461

4. Jedynka 18 33 514:485

5. Handball 19 30 469:490

6. Wybrzeże 18 28 505:482

7. Pogoń 18 27 498:507

8. AZS UKW 18 23 533:516

9. Bartoszyce 19 15 463:524

10. Szczypiorniak II 18 7 401:536

11. Grudziądz* 20 4 265:456

* drużyna wycofała się z rozgrywek

ZAGRAJĄ W 20 KOLEJCE:

sobota, 23 kwietnia:

15:00: Pogoń Handball Szczecin — Sambor Latocha Agropom Tczew

17:00: Handball Czersk — AZS Fahrenheit Gdańsk

Autoinwest Wybrzeże Gdańsk — AZS UKW Bydgoszcz (godzina do ustalenia)

sobota, 7 maja

18:00: Jeziorak Iława — Jedynka Kodo Morąg

MKS II Grudziądz — Szczypiorniak II Olsztyn 0:10 (walkower)

Pauza: BSMS Bartoszyce

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl