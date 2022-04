PIŁKA RĘCZNA \\\ Jeziorak gra z AZS UKW Bydgoszcz. Będzie 18 zwycięstwo?

Szczypiorniści z Iławy po ostatniej wygranej w Czersku wskoczyli na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Jeziorak ma tyle samo punktów co Sambor Tczew, przy lepszym bilansie bramkowym. Zespół z Tczewa w rozegranym wczoraj spotkaniu kończącym 19 serię niespodziewanie przegrał na swoim terenie z Autoinwest Wybrzeże Gdańsk.

Przed zespołem trenera Marka Woronowicza szansa na zdobycie kolejnych trzech punktów. Iławianie zagrają dzisiaj na swoim terenie z akademikami z Bydgoszczy. AZS UKW, po trenerskich zmianach, prezentuje się bardzo dobrze. Zespół z Bydgoszczy ostatnio wygrywa mecz za meczem i właśnie z takim rywalem przyjdzie teraz zmierzyć się ekipie Jezioraka. Jest to grane awansem spotkanie z ostatniej, 22 kolejki, a zarazem przedostatni ligowy mecz iławian u siebie w sezonie 2021/22.

— Drużyna z Bydgoszczy jest młoda, szybka, dobrze wybiegana, do tego ekspresowo rozgrywa akcje. To jest mocny zespół — to słowa Andrzeja Cichockiego, trenera drużyny BSMS Bartoszyce, która mierzyła się z AZS UKW w ostatniej kolejce. Bydgoszczanie wygrali 42:35 (20:16).

O swoim ligowym przeciwniku poinformował już także IKS Jeziorak na swojej stronie facebookowej.

— Przed drugą rundą w drużynie naszych gości nastąpiła zmiana na ławce trenerskiej, Artura Markowskiego zastąpił Tomasz Burliński. Efekty widać na pierwszy rzut oka, wygrana z mocną drużyną Fahrenhaita Gdańsk, urwanie punktów niedawnemu liderowi z Tczewa oraz dwie wygrane pod rząd w ostatnich kolejkach pokazują, jak zmieniła się drużyna z Bydgoszczy oraz zmusza nasz zespół do maksymalnego skoncentrowania i wysiłku w środowy wieczór. Najlepszym strzelcem drużyny z Bydgoszczy jest Wiktor Muziewicz z 67 bramkami na koncie w 13 rozegranych spotkaniach. Wszystkich serdecznie zapraszamy dziś do hali! — informuje klub z Iławy.

