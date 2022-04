Za szybko i po narkotykach

Policjanci z ruchu drogowego podczas kontroli prędkości w gminie Iława zatrzymali kierującego oplem. Mężczyzna jechał z prędkością 114 km/h tam, gdzie obowiązywało 90 km/h, za co został ukarany mandatem.

W trakcie czynności po wylegitymowaniu 33–latka mundurowi sprawdzili również stan trzeźwości mężczyzny oraz to, czy nie prowadził pojazdu pod wpływem narkotyków. Po wykonaniu wstępnego testu okazało się, że mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego kierował oplem będąc pod wpływem środków odurzających. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna posiadał również przy sobie woreczek strunowy z marihuaną oraz szklaną lufkę. Od 33–latka została pobrana krew do badania. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Natomiast w Iławie po północy mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mazdą. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę i sprawdzili w policyjnych systemach. W tym przypadku okazało się, że 18–latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. W związku z powyższym policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie.