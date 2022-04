Tomasz Frankowski odwiedził Iławę i trening młodych piłkarzy Jezioraka [video, zdjęcia]

Franek, łowca bramek — przez lata gry (zwłaszcza na boiskach w Polsce) wychowanek Jagiellonii Białystok w pełni zasłużył na taki przydomek. Tomasz Frankowski skuteczności nie gubił także w seniorskiej reprezentacji Polski : w 22 meczach zdobył 10 goli, w tym m.in. przeciwko Anglikom na Old Trafford.

Dzisiaj Frankowski, obecnie europoseł, przybył do Iławy na zaproszenie Michała Młotka, przewodniczącego rady miasta. Znakomity niegdyś napastnik wpadł do nas dosłownie na godzinę i od razu skierował się na stadion przy ulicy Sienkiewicza. Najpierw spotkał się z działaczami IKS Jeziorak, a następnie z trenującymi w klubie adeptami sztuki piłkarskiej. Kilka zdjęć, wymiana upominków — kto wie, może to nie koniec współpracy z Iławą?

— Tomasz Frankowski wyszedł z inicjatywą, że w trakcie majowej wycieczki do Parlamentu Europejskiego chętnie zabierze dwójkę iławian. Chciałbym, żeby byli to reprezentanci iławskiej młodzieży — mówi Młotek.

zico

