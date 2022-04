Jeden zakaz prowadzenia samochodu to za mało. Suszanin miał dwa, a jednak siedział za kółkiem

Do pierwszej z interwencji doszło w gminie Susz. Policjanci, patrolując teren gminy, zauważyli kierującego fordem. Pamiętali, że mężczyzna ma aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę, wylegitymowali i sprawdzili w policyjnych systemach. Potwierdziły one przypuszczenia funkcjonariuszy. Okazało się, że 23-latek ma dwa aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi. Jak ustalili policjanci, to nie były jego jedyne przewinienia. Okazało się, że samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych.

Natomiast w Suszu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem , gdyż samochód miał niesprawne podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Okazało się, że również 33–latek nie ubezpieczył swojego samochodu i nie posiadał gaśnicy.

Tymczasem w gminie Lubawa policjanci zatrzymali do kontroli kierującego audi. W trakcie czynności okazało się, że 21–latek kierował samochodem, nie mając do tego uprawnień. Mieszkaniec gminy Lubawa ze swojego zachowania będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.