Wraca konkurs o nagrodę Złotej Tarki. Nie było go 5 lat

Z różnych, ale przede wszystkich finansowych i pandemicznych względów konkursu o Złotą Tarkę nie ogłaszano aż przez pięć lat. Wcześniej, przez ponad 50 lat istnienia Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting, była to istota spotkań przy jazzie. Młodzi i starsi wykonawcy mogli stanąć obok siebie i zostać ocenieni przez jury.



Wraca konkurs

Finał konkursu odbędzie się w sierpniu tego roku, podczas 51 Festiwalu Jazzu Tradycyjnego w Iławie. By wziąć udział w konkursie, muzycy muszą wcześniej przysłać nagrania dwóch wykonanych przez siebie utworów, standardu jazzowego, odwołującego się do polskiej tradycji / odwołującego się do amerykańskiej tradycji jazzu tradycyjnego lub okresu Ery Swingu, natomiast drugi utwór to kompozycja własna jednego z członków zespołu biorącego udział w eliminacjach wstępnych.

Następnie, czyli 12 sierpnia odbędą się przesłuchania maksymalnie pięciu zespołów.

Dla wygranych przewidziano nagrody finansowe, oprócz statuetki przedstawiającej Złotą Tarkę. Dla wykonawcy, które zajmie pierwsze miejsce, będzie to 10.000,00 zł brutto, za drugie miejsce 3.000,00 zł brutto, za trzecie miejsce 2.000,00 zł brutto. Pozostali finaliści otrzymają po 500,00 zł brutto jako zwrot kosztów podróży. Dodatkowymi nagrodami będą koncerty klubowe oraz festiwalowe. Więcej w regulaminie zamieszczonym na stronie Iławskiego Centrum Kultury.

Jury konkursu, jak informuje Iławskie Centrum Kultury , stanowić będą znani artyści o dużym dorobku twórczym.

Warto jeszcze dodać, że w przypadku lockdownu, zaostrzonych przepisów sanitarnych, wojny lub innego zdarzenia nieprzewidywalnego lub niezależnego od organizatora, konkurs może zostać odwołany lub przeprowadzony w wersji online.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się w dniach 12-14 sierpnia.

Autorem plakatu jest tradycyjnie Bogdan Wojtek Bartkowski, grafik projektant, artysta interdyscyplinarny. Twórca plakatów, ale i grafiki użytkowej, form przemysłowych i wnętrz. Autor fotografii, scenografii, obiektów, instalacji, obrazów i grafik. Prace prezentował na wielu wystawach i biennale w kraju i za granicą.

W 2006 r. został wyróżniony Brązowym Medalem, Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.