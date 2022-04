Sam nie wiedział, że ktoś mu ukradł samochód

Ta historia swój początek miała podczas kontroli drogowej na początku kwietnia. Iławscy policjanci podczas patrolu zatrzymali do niej kierującego fiatem. W trakcie czynności okazało się, że 22–latek prowadził auto, nie posiadając do tego uprawnień, przewoził pasażerkę i posiadał przy sobie marihuanę. Oboje zostali zatrzymani, a od mężczyzny została pobrana krew do badań. Samochód, który prowadził, pozostał na parkingu w miejscu kontroli. W trakcie dalszych czynności okazało się, że zatrzymana kobieta ma na sumieniu już jedno przestępstwo, gdyż jest podejrzana o to, że kilka dni wcześniej, z innym znajomym, ukradła inny samochód. Policjanci przestawili zarzut posiadania narkotyków 22–latkowi, a jego znajomej zarzut kradzieży z włamaniem do hondy. Po wykonaniu czynności procesowych oboje zostali zwolnieni.

Po kilku dniach do 22–latka ponownie zapukali policjanci. Tym razem okazało się, że mężczyzna jest osobą pokrzywdzoną. Policjanci poinformowali go, że fiat, którym podróżował z kobietą, został skradziony i jest już rozebrany na części. 22–latek był bardzo zdziwiony, ponieważ był przekonany, że samochód jest zaparkowany w miejscu, gdzie go pozostawił, gdyż jego znajoma wciąż miała kluczyki do auta. W związku z powyższym policjanci przyjęli od niego zawiadomienie o przestępstwie.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że sprawcami kradzieży najprawdopodobniej są trzej mężczyźni w wieku 23-27 lat. Policjanci zatrzymali ustalonych mieszkańców powiatu iławskiego, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutu.