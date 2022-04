WPP: GKS Wikielec już wygrał i awansował, teraz pora na mecz Jezioraka

Dąb Kadyny — GKS Wikielec 1:8 (1:3)

0:1 — Żukowski (4), 1:1 — Baran (6, karny), 1:2 — Rosoliński (16), 1:3 — Błaszak (36), 1:4 — Mulkewicz (52), 1:5 — Rosoliński (70), 1:6 — Suchocki (76), 1:7 — Kopacz (80, karny), 1:8 — Kentaro (88),

GKS (wyjściowa "11"): Rutkowski — Grzybowski, Kacperek, Górski, Sz. Jajkowski, Błaszak, Kopacz, Rosoliński, Mulkewicz, Żukowski, Rykaczewski,

Rezerwa: Wąsowski — M. Jajkowski, Szypulski, Suchocki, Jankowski, Kentaro, Otręba,

We wtorek i środę kończona jest rozgrywana na raty faza 1/8 finału WPP. Przypomnijmy, że w meczach rozegranych w marcu awans do ćwierćfinałów wywalczyły ekipy: MKS Korsze, Polonia Lidzbark Warmiński, DKS Dobre Miasto i Rominta Gołdap.

Kadyn i Wikielca. Mecz został przełożony na ten dzień na prośbę zespołu z gminy Iława, który mógł liczyć na dużą gościnność ze strony gospodarzy z klubu Dąb. Pisaliśmy o tym w meczowej zapowiedzi: Obie szatnie dla GKS-u Wikielec. "Chcemy, by zespół z III ligi czuł się u nas komfortowo"

GKS bardzo szybko, bo już w 4 minucie meczu, wyszedł na prowadzenie, ale jeszcze szybciej (bo dwie minuty po trafieniu Żukowskiego) gospodarze wyrównali po rzucie karnym. Potem na listę strzelców tej pucharowej potyczki wpisywali się już tylko piłkarze z Wikielca. Ostatecznie niespodzianki nie było: B-klasowy (najniższa liga w woj. warmińsko-mazurskim) Dąb przegrał z III-ligowcem.

A propos III ligi — w sobotę (9 kwietnia) na swoim terenie GKS w meczu 25 kolejki zmierzy się ze Zniczem Biała Piska, początek spotkania o 18.00. Tym samym Zniczem, który dzisiaj zagra z Jeziorakiem na stadionie miejskim w Iławie, start o 16.00. Będzie to kolejne spotkanie 1/8 finału WPP.

Obie drużyny pogrążone są w małym kryzysie, wiosną słabo radzą sobie w spotkaniach ligowych, więc awans do ćwierćfinału może być zwiastunem przełamania. Zresztą to kolejne w ostatnim czasie pucharowe starcie obu klubów i dla gospodarzy szansa rewanżu za przegrany półfinał latem 2020 r. Wówczas do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, bo po 120 minutach emocjonującego spotkania był remis 4:4.

To niejedyny mecz pucharowy zaplanowany na środę 6.04. Na przyjęcie III-ligowych Mamr przygotowuje się Delfin Rybno z ligi okręgowej. Z kolei z olsztyńską młodzieżą, grającą w WPP jako Stomil II, zmierzy się Mrągowia Mrągowo. Trzecioligowcy oraz drużyna Stomilu nie mogli rozegrać meczów 1/8 finału WPP w marcu ze względu na ligowe obowiązki.