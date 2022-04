T. Love wystąpi na Dniach Iławy

"Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje / To kocham to miasto, zmęczone jak ja" - czy zabrzmi podczas tegorocznych Dni Iławy? Iławskie Centrum Kultury ogłosiło właśnie, że T.Love, czyli wykonawca hitu, z którego pochodzą powyższe słowa, wystąpi podczas święta naszego miasta.

Zespół w tym roku obchodzi swój 40-sty jubileusz istnienia. Poza tym przypada 30-lecie powstania albumu „King”, który do dziś wielu krytyków muzycznych uważa za najlepszą rockową polską płytę dekady 1990 - 2000.

22 kwietnia ukaże się nowa płyta „Hau! Hau!”.

Obecny skład zespołu:

- Muniek Staszczyk,

- Janek Benedek,

- Paweł Nazimek,

- Jacek Perkowski,

- Sydney Polak.

Dni Iławy odbędą się 9 i 10 lipca 2022 r. Duży koncert na boisku przy stadionie miejskim odbędzie się pierwszego dnia, w sobotę. Pectus to pierwszy wykonawca, którego nazwę ogłosiło Iławskie Centrum Kultury. Drugi wykonawca to Baranovski.