W nocy przestawiamy zegarki i zmieniamy czas na letni

Od kilku lat dyskutuje się o pomyśle likwidacji przestawiania zegarków z czasu zimowego na letni i odwrotnie. Tymczasem nadal czas należy zmieniać i właśnie w ten weekend (26/27 marca 2022) przypada taka zmiana.

Tradycyjnie zmiana na czas letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. W tym roku nastąpi to dziś w nocy, a dokładniej 28 marca - o godz. 2.00 zegarki przestawiamy na godz. 3.00.

Oznacza to, że - wstając w niedzielę o tej samej godzinie, co zwykle - będziemy spać o godzinę krócej.