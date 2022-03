Portowcy przyjeżdżają do Iławy. Będzie 14 zwycięstwo szczypiornistów Jezioraka?

Ostatni ligowy mecz iławianie przegrali 20 listopada 2021, ulegając wówczas u siebie liderowi rozgrywek, Samborowi Tczew. Od tamtej pory drużyna trenera Marka Woronowicza tylko wygrywa. W ostatniej serii Jeziorak pokonał na wyjeździe Autoinwest Wybrzeże Gdańsk 23:33 (10:17) — było to ostatnie spotkanie 16 kolejki. Iławianie zajmują od dłuższego czasu drugie miejsce w tabeli II ligi. Do prowadzącego Sambora tracą pięć punktów, jednak trzeba pamiętać, że Jeziorak rozegrał o dwa spotkania mniej od zespołu z Tczewa.

W 17 serii wiceliderzy ligowej tabeli podejmą Pogoń, która w klasyfikacji jest obecnie na 7 pozycji. W spotkaniu pierwszej rundy Jeziorak wygrał na wyjeździe 29:27. Czas na rewanż.

— Młodzi, ambitni i pracowici — tak można w skrócie przedstawić drużynę naszych najbliższych rywali — mówi Patryk Żurawski, zawodnik Jezioraka odpowiadający także za prowadzenie klubowych social mediów.

— Pierwsza część sezonu w wykonaniu "Portowców" to 5 zwycięstw oraz 5 porażek, co jak na zespół, który zbiera dopiero doświadczenie w tej lidze, jest dobrym wynikiem. W pierwszym meczu pomiędzy naszymi zespołami gospodarze postawili nam trudne warunki, a sam rezultat do ostatnich sekund był sprawą otwartą. Ostatecznie wygraliśmy to spotkanie, po ciężkim boju, 29:27. W drużynie naszych sobotnich gości należy zwrócić uwagę na Adama Białego, który do tej pory jest najlepszym strzelcem zespołu — dodaje Żurawski.

Dla utrwalenia: mecz Jeziorak Iława — Pogoń Handball Szczecin zostanie rozegrany w sobotę 26 marca o godzinie 19.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11 b w Iławie.

TABELA II LIGI

Przed 17 kolejką

1. Sambor 16 44 505:420

2. Jeziorak 14 39 469:325

3. AZS Gdańsk 16 35 502:431

4. Czersk 16 27 394:402

5. Wybrzeże 15 25 421:396

6. Jedynka 15 24 418:401

7. Pogoń 15 24 406:401

8. AZS UKW 14 14 411:424

9. Bartoszyce 15 12 372:424

10. Szczypiorniak II 16 4 375:498

11. MKS II 16 4 265:416

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl