Pierwszy w Iławie oddział przygotowawczy: Na razie nie wystawiamy ocen

Rozmawiamy z Grażyną Stolarską, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie:



– W Szkole Podstawowej nr 3 ruszył już oddział przygotowawczy, zresztą pierwszy w Iławie.

– Ruszył 21 marca. Dzieci zostały wyposażone w niezbędne przybory

szkolne. Mamy szesnaścioro dzieci: dziesięciu chłopców, sześć dziewczynek w wieku 11-12 lat, umownie na poziomie klas 4-6. Zakwalifikowaliśmy te dzieci tak naprawdę do klas czwartych i piątych. Nabór jest otwarty, czyli kolejne dzieci będą mogły dołączyć.

Ci uczniowie rozumieją, ale nie mówią w języku polskim. Zatrudniliśmy więc pomoc nauczyciela, Anastasię Chokovą. Jest od 1,5 roku w Polsce, mówi po polsku. Ma ukończoną filologię angielską. Jest tłumaczem między nauczycielami a dziećmi.

– Czyli w tej klasie odbywają się lekcje z różnymi nauczycielami?

– Tak. Trudno było zaplanować to w środku roku szkolnego, dlatego dzieci

przychodzą na późniejszą godzinę. Mają trzy różne polonistki. Mają takie przedmioty, jak: matematyka, technika, wychowanie fizyczne, biologia, przyroda, geografia. I cztery godziny języka angielskiego w tygodniu, które prowadzi Barbara Pachocka-Flis.

– Czy dzieci są oceniane?

– W tej chwili jeszcze nie. Chcemy je choć trochę zaaklimatyzować. Kiedy

weszłam do oddziału i zapytałam, jak im jest, podnosiły kciuki do góry.

Ale wiemy, że część dzieci musi się w tym systemie odnaleźć. Dlatego na razie nie

oceniamy. Idziemy w stronę przyzwyczajenia ich do prostego komunikowania

się. Na przykład lekcje biologii będą przeprowadzane w terenie. Dzieci

będą się uczyły nazywać rośliny.

W pierwszym tygodniu w ogóle zajęcia organizujemy tak, by dzieci często

wychodziły i poznały miasto. By się zaaklimatyzowały i by było im w tej

szkole po prostu dobrze.

– Czy poza tą klasą w szkole są jeszcze inne dzieci ukraińskie?

– Na tę chwilę mamy 13 dzieci, które dołączyły do konkretnych oddziałów,

począwszy od klasy pierwszej, a skończywszy na ósmej. Pojedynczo, po

dwie, trzy osoby maksymalnie, ponieważ wcześniej, rok-dwa lata temu

doszło u nas dziewięcioro dzieci. One świetnie sprawdzają się w roli

tłumaczy, pomagają. I do takich klas dokładamy kolejne dzieciaki, wówczas

jest im łatwiej.

Naszym zamysłem jest to, by po oddziale przygotowawczym - a myślę, że

część rodzin zostanie na naszym terenie - od września dzieci trafiły do

konkretnej klasy. Dodam, że obecnie sześcioro dzieci ma także naukę

zdalną, zorganizowaną przez ministerstwo edukacji z Ukrainy. Działa ona

na innych zasadach, do materiałów można zajrzeć o każdej porze. W

wysyłce prac domowych będzie także pomagała nasza pomoc nauczyciela,

pani Anastasia.



– Jest pani w stałym kontakcie z innymi dyrektorami iławskich szkół.

– Tak, i wiem, że za chwilę rusza klasa przygotowawcza w szkole

średniej, a konkretnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana

Żeromskiego. Trafia do nas sporo rodzin. Gdy widzimy, że dziecko ma 4-5

lat - wysyłamy do przedszkola. Gdy starsze, odsyłamy do popularnego

"żeromka". Staramy się wspierać, jak tylko możemy. Udostępniamy także

miastu sale pod naukę języka polskiego dla dorosłych. Spora część z nich

to rodzice naszych uczniów.