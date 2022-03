Jeziorak przegrał w Dobrym Mieście, a Concordia odjechała na siedem punktów

DKS Dobre Miasto — Jeziorak Iława 1:0 (0:0)

1:0 — Lubak (87)

DKS: Czyż — Francuz, Dalecki (76 Tomasz), Kowalski, Bucholc, Bartkowski, Gawryś (73 Obuchowicz), K. Chojnowski, J. Chojnowski, Lubak, Różowicz (88 Jamróz),

JEZIORAK: Włodarczyk — Kłosowski, Banaszek, Sedlewski, Leszczenko, Nastaj (41 Deredas), Nakielski, Czarnota, Sagan, Wacławski, Bartkowski,

Właściwie, to gdy weźmiemy pod uwagę problemy zespołu z Iławy w poprzednim meczu, gdy to ledwo ledwo dowiózł do końca zwycięstwo z ostatnimi w tabeli Błękitnymi Pasym, to sobotnia porażka na boisku DKS-u aż tak nie dziwi. Tyle, że ta forBET IV liga taka oczywista wcale nie jest, bo np. wczoraj outsider z Pasymia pokonał 4:3 dużo wyżej notowaną Mrągowię.

Żadne to jednak pocieszenie dla kibiców Jezioraka, którzy już powoli zaczynają oswajać się z myślą, że w tym sezonie trzeba zapomnieć o awansie do wyższej klasy. Czy iławian w ogóle stać, zarówno sportowo, jak i finansowo, na tę promocję to już inna kwestia.

Do końca sezonu jednak jeszcze sporo spotkań. W tym momencie biało-niebiescy z ul. Sienkiewicza tracą aż siedem punktów do liderującej Concordii, która pokonała w sobotę Błękitnych w Ornecie (3:1 dla elblążan). Na drugie miejsce wskoczył i Jezioraka wyprzedził Huragan Morąg, który wczoraj zremisował 1:1 z Motorem w Lubawie.

Wychodzi na to, że z czołowej trójki ligowej tabeli w sobotę nie zapunktował tylko zespół z Iławy. Drużyna trenera Wojciecha Tarnowskiego bramkę w Dobrym Mieście straciła w samej końcówce spotkania, gdy to Damian Lubak przyjął piłkę w polu karnym, obrócił się z nią i strzałem w długi róg pokonał bramkarza z Iławy, Kacpra Włodarczyka.

W 18 kolejce iławianie rozegrają pierwsze ligowe spotkanie na swoim terenie. Mecz z Motorem Lubawa odbędzie się w niedzielę (27 marca), pierwszy gwizdek o 13.00.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl