Po porannej stłuczce auto odjechało na lawecie

Wczoraj (17 marca) kilka minut po godzinie 11:00 w Iławie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego roverem. Mundurowi wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 63–latek nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. W związku z powyższym policjanci sporządzili dokumentacje, która zostanie wysłana do sądu.

Funkcjonariusze także wczoraj od wczesnych godzin porannych prowadzili działania NURD, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Celem akcji jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Policjanci przyglądali się, jak piesi i rowerzyści wywiązują się ze swoich obowiązków, a wszystko to dla poprawy bezpieczeństwa tej grupy użytkowników ruchu, której praktycznie nie chroni nic, poza własnym rozsądkiem i odpowiedzialnym stosowaniem się do obowiązujących przepisów.

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze skontrolowali jednego motorowerzystę, którego ukarali mandatem karnym, 4 rowerzystów w tym 3 wystawili mandaty karne, jednemu za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, a dwóm za nie ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz ukarali 13 pieszych, w tym 3 mandatami, a 8 pouczyli za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym.

Natomiast dziś (18 marca) kilka minut po godzinie 6:00 na drodze krajowej nr 15, 31–latka kierująca citroenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu volkswagenem i doprowadziła do zderzenia między pojazdami (na zdjęciu). Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a kobieta za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym została ukarana mandatem.