Nie tylko IV liga. Do gry wraca także klasa okręgowa, są zmiany w kadrach [rozkład jazdy]

Dla kibiców piłkarskich sparingi są fajne, ale tylko z braku laku. Liga — to jest dopiero papierek lakmusowy umiejętności każdej drużyny. Czas zatem na to, co kibice i piłkarze lubią najbardziej, czyli grę o punkty.

III-ligowy GKS Wikielec i IV-ligowy Jeziorak Iława mają już za sobą pierwsze w tym roku mecze o punkty, choć akurat w drugim z tych przypadków mówimy o rozegraniu spotkania zaległego z 2021 roku. W ten weekend w forBET IV lidze zagrają już wszystkie drużyny, rozgrywki wznawia także klasa okręgowa, w tym najbardziej nas interesująca warmińsko-mazurska grupa 2.

III LIGA

Sobota, 19 marca, godz. 13.00: Sokół Aleksandrów Łódzki — GKS Wikielec

Po remisie z Ursusem Warszawa (0:0), który GKS zaliczył w pierwszej wiosennej kolejce, teraz pora na wyjazd do Sokoła Aleksandrów Łódzki. Zespół z Wikielca zmierzy się zatem z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Obecnie drużyna trenera Piotra Zajączkowskiego jest na 16 miejscu , które na koniec sezonu oznaczałoby spadek do niższej klasy. Sokół jest osiemnasty .

IV LIGA

Sobota, 19 marca, godz. 15.00: DKS Dobre Miasto — Jeziorak Iława i Motor Lubawa — Huragan Morąg

Zajmujący siódme miejsce po pierwszej części sezonu Motor Lubawa w sobotę rozegra pierwszy ligowy mecz w 2022 roku. Zespół trenera Krzysztofa Malinowskiego podejmie Huragan Morąg, a więc trzecią siłę (przynajmniej na ten moment) w forBET IV lidze.

Z kolei Jeziorak, który w poprzednią sobotę w zaległym z 2021 roku meczu pokonał na wyjeździe Błękitnych Pasym (2:1), znowu gra na wyjeździe. Rywalem sobotniego pojedynku będzie DKS Dobre Miasto, który po 16 kolejkach jest dziewiąty w tabeli (iławianie są na drugiej pozycji ).

Mecze Motoru i Jezioraka rozpoczną się o godz. 15.00.

KLASA OKRĘGOWA

Sobota, 19 marca,

godz. 14.00: Warmia Olsztyn — Ewingi Zalewo

godz. 15.30: Czarni Rudzienice — GSZS Delfin Rybno i Unia Susz — Polonia Pasłęk

Zespoły z okręgówki, podobnie jak zdecydowana większość ekip z IV ligi, wracają do gry po długich czterech miesiącach zimowej przerwy. W gr. 2 mamy trzy drużyny z powiatu iławskiego.

Jako pierwsze w sobotę zagrają Ewingi Zalewo ( 11 miejsce po I rundzie), które jadą do Olsztyna na mecz z Warmią ( 15 lokata ). Zespół znad jeziora Płaskiego ma nowego trenera — już po zakończeniu rundy jesiennej z zalewskiego klubu odszedł Dariusz Tyburski, a zastąpił go Tomasz Wiercioch, który trenuje także młodych piłkarzy w akademii Olimpii Elbląg.

Również w sobotę, o 15.30 w Rudzienicach Czarni rozpoczną mecz z zespołem z Rybna. W trakcie zimowych sparingów ekipa trenera Jarosława Płoskiego wygrała aż pięciokrotnie (Mały Jeziorak Iława 4:1, MKS Działdowo 7:0, Drwęca NML 6:5, Naprzód Jabłonowo 3:2, Pogoń Prabuty 2:1 — ostatni sparing) i przegrała tylko na wyjeździe w test-meczu z Błękitnymi Orneta (0:4).

W drużynie nie ma już bramkarzy: Dawida Mazurowskiego (przerwał treningi) i Mirosława Dawida (wyjazd do innej miejscowości). — W kadrze mamy zatem dwóch golkiperów, Pawła Osasiuka i Jacka Malanowskiego — mówi trener Płoski.

Mocno ograniczoną możliwość grania będzie miał także piłkarz z pola, Filip Witkowski, który rozpoczął w Gdańsku studia medyczne w systemie dziennym. Do zespołu dołączyło za to pięciu juniorów z roczników 2005/06.

Do meczu na szczycie dojdzie w sobotę w Suszu. Unia, najwyżej sklasyfikowany zespół z pow. iławskiego w okręgówce (drużyna trenera Jarosława Chodowca jest trzecia w tabeli ) na swoim terenie zmierzy się z wiceliderem, Polonią Pasłęk, która ma identyczny dorobek punktowy, jak suszanie.

— Okres przygotowawczy to nie tylko sparingi, ale także intensywne rozmowy z zawodnikami i ich rezultaty w postaci transferów — mówi nam Rafał Masny, prezes Unii.

Ruchy kadrowe w klubie z ul. Leśnej tej zimy wyglądały następująco:

Przyszli:

Marek Lewicki (ostatnio GKS Wikielec, wypożyczenie do końca sezonu), Arkadiusz Lewandowski, Maciej Górski, Miłosz Pingot, Hubert Czarzasty (wszyscy wypożyczeni z Jezioraka Iława do końca sezonu), Łukasz Popławski, Hubert Brzuszkiewicz, Szymon Grzebienik (wychowankowie Unii).

Odeszli:

Grzegorz Łazarczyk, Szymon Hanas (transfery definitywne do Supry Kwidzyn), Karol Górski (wypożyczenie do GKS Wikielec do końca sezonu), Jakub Janiszek (GKS Wikielec, skrócenie okresu wypożyczenia), Kamil Kozłowski (Pomorzanin Gdynia, wypożyczenie do końca sezonu), Dariusz Laskowski (wyjazd zagranicę), Mateusz Rutecki (Pogoń Prabuty, powrót do klubu, transfer definitywny), Kacper Jaroszczuk (trenuje w Orle Ulnowo), Bartosz Sztuka (został asystentem trenera AMT KS Unia Susz), Hubert Cap (kontuzja), Maciej Pastuszuk (zawiesił treningi).

Początek meczów Unii i Czarnych o 15.30.

>> A klasa ligowe granie wznowi w kolejny weekend (26-27 marca), a B klasa ruszy ponownie dopiero w przedostatni weekend kwietnia (23-24.04).

zico

