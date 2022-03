Lilianna i jej mistrz. Wystawa prac w holu biblioteki

Lilianna Wojewoda mieszkała przez 5 lat w Niemczech. Już tam uczyła się rysunku. Po powrocie do Iławy jej rodzice stwierdzili, że talentu dziewczynki nie można zaprzepaścić. Zapisali ją na lekcje do Andrzeja Mazurkiewicza, uznanego iławskiego malarza. Wystawa, którą można oglądać w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej, jest efektem ich współpracy i cotygodniowych spotkań. – Niektórzy mnie pytali, które prace są moje, a które pana Andrzeja, bo nie mogli ich odróżnić – cieszy się Lilianna. Choć ma dopiero 13 lat, bardzo chwalą ją inni artyści. Na przykład obecna przez chwilę na wernisażu Maria Plawgo, iławska malarka, podkreślała talent młodej artystki.

Debiut 13-letniej Lilianny miał miejsce tydzień wcześniej na Zamku w Lubawie, tam jednak, jak stwierdził pan Andrzej, głównie Kopernik obejrzał jej prace. Tym razem, w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej, publiczności podczas wernisażu było więcej. Wśród zgromadzonych – m.in. Ewa Szczypska, wychowawczyni dziewczynki w klasie 7d Szkoły Podstawowej nr 3.

– Warto mieć pasję, marzenia i robić, co się kocha. Warto uczyć się i nauczać, to motto naszej wystawy – mówił Andrzej Mazurkiewicz na wernisażu. Podkreślał także, że jego uczennica malowała z natury, co jest wartością dodatkową. A ona, wyjątkowo zestresowana, odpowiadała na pytania gości, pokazując ulubione prace.

Iławski rzeźbiarz Miłosz Piotrowski podkreślał, że Iława ma ogromny skarb w osobie A. Mazurkiewicza.

Babcia Liliany, pani Danuta, wręcz popłakała się na widok prac swojej wnuczki. Teraz czeka, aż ta namaluje jej coś do odremontowanej kuchni. Marzena, mama dziewczynki, również obecna na miejscu, ze wzruszeniem słuchała wielu komplementów na temat talentu dziewczynki.

Wystawę można oglądać do końca marca.