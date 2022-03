Kończy się jedzenie w CAL-u. Ratusz prosi o pomoc

Mieszczące się przy ul. Wiejskiej 2 D Centrum Aktywności Lokalnej to w tej chwili największy w Iławie magazyn darów dla Ukraińców. To stąd w stronę granicy od początku wojny wyjeżdżały transporty z zebranymi przez iławian rzeczami. Teraz to tutaj dary wydawane są potrzebującym. Zgromadzonych do tej pory rzeczy szybko ubywa, dlatego Urząd Miasta wystosował dodatkowy apel o pomoc, skierowany konkretnie do właścicieli sklepów i punktów gastronomicznych. Chodzi o udostępnienie miejsca/skrzynek do zbiórki żywności dla naszych sąsiadów z Ukrainy.

Urząd dysponujemy transportem, który może odbierać zebrane produkty.

"Każde wsparcie jest bardzo cenne i jest gestem solidarności" - czytamy w apelu.



Jak jeszcze można pomóc?

Zbiórka pieniężna

Trwa uruchomiona przez Urząd Miasta i stowarzyszenie Przystań zbiórka na rzecz przebywających w Iławie uchodźców wojennych z Ukrainy.

Zbiórki darów

Nadal prowadzone są zbiórki darów, m.in. we wspomnianym CAL-u, w świetlicy na Starym Mieście, w siedzibie Koła Łowieckiego Odyniec, czy w Nowej Wsi, przy ul. Neptuna 4.



Potrzebni wolontariusze, wolne mieszkania

Każdą formę pomocy można zgłaszać pod adres mailowy ukraina@umilawa.pl lub pod nr tel. 89 649 01 39