Kolega wnuczki ukradł pieniądze starszej pani

Młody mieszkaniec Iławy zabrał gotówkę pewnej pani, kiedy to pomagał jej nieść zakupy do domu. Ze swojego zachowania w najbliższym czasie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Iławscy policjanci wydziału kryminalnego ustalili, że w środę (16 marca) na terenie miasta doszło do kradzieży pieniędzy. Kiedy pokrzywdzona robiła zakupy w jednym z lokalnych marketów, podeszła do niej jej wnuczka z kolegą. Nastolatek postanowił pomóc babci koleżanki i zaniósł jej zakupy do domu.



Gdy młodzi mieszkańcy Iławy opuścili mieszkanie pokrzywdzonej, kobieta zorientowała się, że w portfelu brakuje znacznej ilości gotówki. W związku z powyższym o wszystkim poinformowała policjantów. Mundurowi sporządzili dokumentację, która w najbliższym czasie zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich, gdyż, jak ustalili policjanci, sprawcą kradzieży okazał się znany im 15-latek. Ze swojego zachowania w najbliższym czasie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.