Wszystkie drogi poprowadzą do Gizerka. Wkrótce Rajd Papieski

„Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim” – te słowa corocznie rozbrzmiewają przy papieskiej kapliczce w Gizerku, w Jezierzycach. Tak będzie i w tym roku. Serdecznie zapraszamy rowerzystów w niedzielę 27 marca 2022 roku do udziału w 18. Rajdzie Papieskim dedykowanym pamięci świętemu Janowi Pawłowi II i otwierający sezon turystyki rowerowej w powiecie iławskim.

Rajd rozpocznie w jednym z najpiękniejszych iławskich miejsc przy amfiteatrze Louisa Armstronga, leżącym obok Bulwaru Jana Pawła II nad Małym Jeziorakiem.

Na trasie Iława - Gizerek – Iława każdy uczestnik rajdu będzie miał możliwość wybrania sobie grupy, długości trasy rowerowej i pokonywanej prędkości stosownej do swoich możliwości.

O godzinie 9.00 grupę „Express” w ponad 100-kilometrową trasę przez Lubawę (kino 9.45) - Marwałd – Samin – Szyldak – Samborowo – Makowo – Gizerek - Szałkowo – Iławę, w tempie 25 km/h, poprowadzi Grzegorz Kressin.



O godzinie 9.37 grupę „Maxi” w 80-kilometrową trasę wokół Jezioraka przez Siemiany – Jęrzwałd - Dobrzyki - Zalewo - Boreczno – Makowo - Gizerek - Iławę, w tempie 20 km/h, pokieruje Krzysztof Zakreta.

Natomiast o godzinie 10.00 grupę „Rodzinną” pokomenderuje przewodnik turystyczny PTTK Dariusz Paczkowski 27-kilometrową trasą, szlakiem „Papieskiej Kalwarii Pojezierza Iławskiego” przez Kamień Duży – Kamień Mały – Windyki – Tynawłd - Gizerek - Szałkowo – Iławę, w tempie 12 km/h.

Tradycyjnie pielgrzymi pod papieską kapliczką odśpiewają „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II, złożą kwiaty, zapalą znicze i wykonają pamiątkowe zdjęcia. Przewodnik turystyczny PTTK Dariusz Paczkowski opowie o pobycie w Gizerku ks. bpa Karola Wojtyły, i nie tylko, a najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu otrzymają ufundowane przez wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego upominki.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników rajdu pamiątkową koszulkę z pielgrzymkowym logo, którą można zamówić w iławskim sklepie „Sport A-Z".

Na trasę zabierzmy ubiór stosowny do panujących warunków atmosferycznych, kask rowerowy, rękawiczki rowerowe, napój, coś na przekąskę, znicz.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Przewidywany powrót do Iławy ostatniej grupy - godzina 15:00.

Organizatorzy podjęli decyzję, że w związku z pandemią Covid-19 oraz zbrojnym, zbrodniczym, napadzie putinowskiej Rosji na suwerenną Ukrainę odbędzie się on w szczególnej zadumie i refleksji, bez poczęstunku w Gizerku i bez pamiątkowych przypinek.

Okażmy swoje wsparcie napadniętej, krwawiącej Ukrainie.

Do zobaczenia na rajdzie. Czekamy również na Ciebie.

Od 2 kwietnia 2005 roku odbyło się 17 pielgrzymek wokół Jezioraka, w których 529 rowerzystów przejechało 1366 km, 4 pielgrzymki kajakowe, w których 19 kajakarzy przepłynęło 70 km, 6 pielgrzymek „Rodzinnych”, w których 263 rowerzystów przejechało 153 km i 2 pielgrzymki „Express”, w których 20 rowerzystów pokonało 220 km. Łącznie pokonaliśmy 1809 km, czyli drogę z Iławy do Watykanu.



PIELGRZYMKA VIII

Po raz pierwszy błogosławionemu, po raz ósmy papieżowi Janowi Pawłowi II oddali hołd uczestnicy Pielgrzymki Rowerowej wokół Jezioraka. Nie był to Prima Aprilis, gdy budzący się w niedzielny poranek 1. kwietnia 2012 roku ujrzeli na termometrach za oknem 0 st. C i Iławę pokrytą śniegiem, gradem i lodem. Najlepsi z najlepszych, panie Urszula i Magda oraz 21 rowerzystów z Iławy i Radomna stawiło się na placu przed iławskim 700-letnim czerwonym kościołem. Po modlitwie w intencji kanonizacji papieża Jana Pawła II i szczęśliwego rowerowego pielgrzymowania odczytany został list ks. kard. Stanisława Dziwisza, w którym m.in. napisał: „Uczestnikom Pielgrzymki życzę sprzyjającej pogody, radosnej atmosfery bez jakichkolwiek awarii, pod duchową opieką błogosławionego Jana Pawła II. (…) Będzie to zarazem otwarcie sezonu turystyki rowerowej w powiecie iławskim.”

Tradycyjnie już o godzinie 9.37 pielgrzymi otworzyli sezon rowerowy i ruszyli ze swymi intencjami w trasę, która wiodła Bulwarem Jana Pawła II nad Małym Jeziorakiem, przez zmrożone i zaśnieżone Siemiany, Zalewo, Boreczno, Makowo, gdzie pątnicy zatrzymywali się na krótki odpoczynek i posiłek. Po przejechaniu 50 km pogoda zaczęła się przejaśniać, wyszło słońce i radość na twarzach uczestników, cyklista Roman stwierdził: „Specjalnie dla nas prognozę pogody na dziś pisze Jan Paweł II”. Rowerzyści podczas jazdy wspominali osobiste i znajomych spotkania z Janem Pawłem II, wymieniali się swoimi doświadczeniami, opowiadali o sukcesach z minionego sezonu, snuli plany pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę. Okazało się, że cuda za sprawą modlitwy do bł. Jana Pawła II zdarzają się również wokół nas, tak nazwał porzucenie wielu swych nałogów, nawrócenie i odnalezienie sensu życia młody pielgrzym. O godzinie 13.55 po pokonaniu 67 km zmęczeni, ale szczęśliwi rowerzyści dotarli do Gizerka, który przywitał ich ciepłym słońcem, zielenią i magią miejsca, które dwukrotnie odwiedził ksiądz kard. Karol Wojtyła.

Przybliżmy tę historię.

Od września 1953 do sierpnia 1978 roku z inicjatywy Sługi Bożego inż. Jerzego Ciesielskiego dyplomowanego instruktora narciarskiego, kajakowego i pływackiego corocznie po całej Polsce organizowano spływy, w których uczestniczył ks. biskup Karol Wojtyła. Jedna z takich wypraw organizowanych przez Krakowskie Duszpasterstwo Akademickie „Środowisko” zakończyła się zaledwie 11 kilometrów od Iławy w osadzie Gizerek zwane dziś Jezierzyce. W dniach od 28. lipca do 15. sierpnia 1959 roku jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej płynął z Ostródy przez Miłomłyn, Siemiany do Gizerka „wujek” ze studentami. „Wujek” (nazywano go tak ze względu na prześladowania księży przez reżim komunistyczny, którym zabroniono przebywać z grupami młodzieży) pływał zawsze kajakiem dwuosobowym, do którego dosiadano się na rozmowy i porady duchowe. Prawdopodobnie to ten kajak można zobaczyć w „Izbie Pruskiej” poety Henryka Plisa z Rudzienic. Nad brzegiem Kanału Iławskiego ks. biskup Karol Wojtyła sprawował eucharystię. Przewrócony do góry dnem kajak służył jako ołtarz a dwa związane wiosła tworzyły krzyż. Podczas spływów organizowano mecze piłki nożnej przeważnie między drużynami „żonatych" i "młodych", a „wujek” dawny bramkarz z Wadowic grał w drużynie, w której było mniej zawodników. Wieczorami przy ognisku dyskutował z przyjaciółmi o książkach i encyklikach papieża Jana XXIII. Ponownie podczas spływu 28. lipca 1973 roku ks. kard. Karol Wojtyła gościł w Gizerku u swego przyjaciela księdza Stanisława Grabowskiego z Rudzienic. W miejscowej kaplicy nad Jeziorakiem (dziś nie istnieje) odprawił mszę świętą, do której służył mieszkaniec Jezierzyc Jan Łoś (jak opowiadał; „później dowiedziałem się, że mszę do której służyłem odprawiał kardynał”). Po latach 16. października 1978 roku ksiądz Karol „przesiadł się z kajaka na łódź Piotrową”. Na tę pamiątkę szlak wyprawy kajakowej od 4. czerwca 2000 roku nosi imię Jana Pawła II. W ten sposób mieszkańcy naszego powiatu upamiętnili organizowaną tu przez młodych ludzi ze „Środowiska” wyprawę kajakową, w której uczestniczył późniejszy papież Jan Paweł II.

Poniżej wysokiego brzegu z kapliczką znajduje się pamiątkowy głaz, rosło tam 5 dębów o imionach: Maria, Paweł, Karol, Jan, Stanisław, w oddali widzimy niewielką porośniętą drzewami wysepkę – samotnię. Krzysztof Zakreta 3. kwietnia 2004 roku w tym miejscu symbolicznie rozpoczął samotną pielgrzymkę rowerową do Watykanu, by po przejechaniu 1845 km spotkać się z papieżem Janem Pawłem II Wielkim. Podczas audiencji wręczył papieżowi m.in. laminowane liście z dębów: Karol, Jan, Stanisław, jak zauważyli pielgrzymi tylko te dęby ocalały do dnia dzisiejszego.

Rowerowi pątnicy zapalili znicze i odśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”. Tradycją wypraw stało się, iż wiązankę kwiatów pod papieską kapliczką składa najstarszy jej uczestnik, tym razem pan Zygmunt (67 lat) zaszczyt ten odstąpił najwytrwalszej kobiecie pani Urszuli. Po złożeniu wiązanki składającej się z 8 biało-czerwonych róż uczestnicy podziękowali sobie za wspólne pielgrzymowanie i umówili się na IX Pielgrzymkę Rowerową wokół Jezioraka, która odbędzie się w niedzielę 24. marca 2013 roku, start godzina 9.37 spod iławskiego czerwonego kościoła, na którą zapraszamy również i Ciebie czytelniku.

O godzinie 14.50 po okrążeniu całego Jeziora Jeziorak, pokonaniu 80 km ze średnią prędkością 19,9 km/h, w sprzyjającej pogodzie (+4C), w radosnej atmosferze bez jakichkolwiek awarii pod duchową opieką błogosławionego Jana Pawła II pielgrzymi dotarli w miejsce startu, tam gdzie Iława się zaczęła, wszystko się zaczęło.

Ps. Opatrzność czuwa! Wieczorem znów zaczął lać deszcz i padać grad.



„PIELGRZYMKA”

1.

Ruszyliśmy wcześnie rano,

Wokoło „Jezioraka”

Trasą śniegiem zasypaną,

Dla niego

Papieża Polaka.

2.

Rowery błyskają w słońcu,

Pielgrzymi z miasta Iławy,

Mijają wioski by w końcu,

Stanąć u celu wyprawy.

3.

Gizerek był pełen słońca,

I niebo bardzo niebieskie,

Choć trasy nie było końca,

Dotarliśmy w miejsce papieskie.

4.

Tam „Barka” śpiewana i znicze,

Stworzyły klimat magiczny,

Ilu nas było nie zliczę,

Skończył się mityng uliczny.

5.

Po kilku godzinach w trasie,

Odczułem to sam i wierzę,

Że stworzyć na pewno da się,

Magiczny kontakt z papieżem.

Iława 01.04.2012 r.

Józef Nalik:

tekst: Krzysztof Zakreta