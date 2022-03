Potrącenie pieszego. Kierowca: 2,5 promila. Pieszy: 4 promile

Do jednego ze zdarzeń doszło na terenie gminy Iława. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że 43–latek kierujący skodą potrącił pieszego, który przebiegał przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Jak się okazało, mieszkaniec Iławy kierował samochodem mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Natomiast pieszy, który został przetransportowany do szpitala, miał 4 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali 43–latka, a po wytrzeźwieniu przedstawili mu zarzut. Funkcjonariusze będą teraz ustalać dokładne okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia.

Natomiast w Iławie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem. Mundurowi wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 35–latek kierujący samochodem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. W związku z powyższym policjanci sporządzili wniosek do sądu.

Tymczasem w gminie Susz funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. W trakcie czynności okazało się, że 48–latek kierował rowerem, mając 0,25 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

