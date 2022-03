"Piękna i nowoczesna". Uczniowie już korzystają z nowej szkoły na Lipowym Dworze [zdjęcia]

Dzięki staraniom zarządu powiatu iławskiego szybciej niż początkowo planowano udało się przenieść Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy do nowej siedziby, przy ul. Sucharskiego. W budynku przy ul. Kościuszki wkrótce zamieszkają uchodźcy wojenni z Ukrainy.

W tym przypadku trzeba działać tu i teraz. Trzeba pomóc Ukraińcom, którzy uciekają ze swojej ojczyzny po napadzie rosyjskiego agresora, a jednocześnie zachować ciągłość nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie.

Ostatnie zabiegi starostwa powiatowego w Iławie (m.in. specjalna uchwała zarządu powiatu "w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych") spowodowały, że przenosiny placówki z ulicy Kościuszki do nowej siedziby przy ulicy Sucharskiego odbyły się szybciej niż planowano. Nie czekano do sierpnia, przeprowadzka nastąpiła już.

W budynku przy ulicy Kościuszki trwają obecnie prace remontowe. W ciągu najbliższych kilku tygodni zamieszkają w nim pierwsi uchodźcy. Docelowo dawna SP6 przyjmie nawet 150. Ukraińców.

Nareszcie w nowej szkole!

We wtorek 1 marca na naszym portalu pisaliśmy, że szkoła na Lipowym Dworze już stoi, odbiór budowlany miał miejsce pod koniec listopada 2021, więc teraz tylko rozpocząć w niej naukę. Sprawdziliśmy, kiedy nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sucharskiego rozpocznie pracę z pełną parą (początkowo była mowa o wrześniu). Od tamtej pory, jak już wspomnieliśmy, sporo się zmieniło.

Uczniowie już korzystają z nowej placówki, o czym SOSW poinformował wczoraj na swoim profilu facebookowym.

— 14 marca 2022 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów i pracowników Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Tego dnia po raz pierwszy społeczność uczniowska przekroczyła próg nowej szkoły i zasiadła w ławkach. Radości uczniów i ogromnej satysfakcji pracowników nie da się opisać — czytamy we wpisie.

— Ta szkoła jest spełnieniem marzeń. Na uczniów czekały piękne sale, specjalistyczne gabinety wyposażone w doskonały sprzęt. Wszyscy spotkali się na pierwszym apelu w budynku przy ulicy Sucharskiego i chyba po raz pierwszy w historii dźwięk szkolnego dzwonka został przywołany ogromnymi brawami — zauważa autor posta.

Pod postem znajdziemy komentarze, m.in. Aleksandra Skubij, była dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie pisze: "Gratulacje! Piękna i nowoczesna szkoła. Życzę Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Rodzicom satysfakcji z nauki w cudownych warunkach oraz dużo radosnych i aktywnych dni!"

Z kolei Marta Mróz, mama jednej z uczennic tej szkoły, pisze: "Rodzice cieszą się tak samo mocno, jak dyrekcja. Szkoła i jej standard są nareszcie takie, na jakie zasługują nasze dzieci i wszyscy z nimi pracujący"

Dzisiaj rano rozmawialiśmy z panią Martą, która podtrzymuje swoją opinię. Wielu rodziców cieszy się, wraz ze swoimi pociechami, z długo wyczekiwanej przeprowadzki.

Szkoła dla ponad 200 uczniów

Kilka słów wyjaśnienia. W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych prowadzonych przez starostwo powiatowe w Iławie wchodzą specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Iławie i Kisielicach, a także internat, który aktualnie mieści się na terenie Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Mierosławskiego w Iławie (internat ZPSW znajduje się tuż przy "Mechaniku"). O ile szkoła w Kisielicach zostaje w aktualnej lokalizacji, o tyle szkoła z Iławy (a wkrótce być może także jej internat) zmieniła już swój adres.

Dawna szkoła podstawowa nr 6 (tzw. specjalna), czyli obecny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki: dość małym, ciasnym, a już na pewno nie będącym w pełni przystosowanym, z uwagi na bariery architektoniczne itd., do nauki dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (w różnym jej stopniu i rodzaju).

Władze powiatu, a przede wszystkim kadra nauczycielska, zdawały sobie sprawę, że prędzej czy później zaistnieje potrzeba wybudowania nowej placówki. 1 października 2019 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod szkołę. Lokalizacja: plac przy ul. Sucharskiego na osiedlu Lipowy Dwór, w najbliższym sąsiedztwie boiska Orlik oraz zabudowy jednorodzinnej.

Przez ponad dwa i pół roku trwały prace budowlane. Warta ponad 24 miliony złotych inwestycja jest gotowa do rozpoczęcia właściwej sobie pracy. Naukę w niej będzie pobierało ok. 240 uczniów, w tym także dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, które odbywa się przed rozpoczęciem właściwej nauki (jak nam podpowiada strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole).

W nowej szkole znajduje się sala sportowa. W przyszłości, kolejnym etapem oświatowej inwestycji powiatu, będzie także przeniesienie internatu z "Mechanika" do nowej siedziby, która będzie sąsiadowała ze szkołą przy ul. Sucharskiego.

— W roku szkolnym 2021/22 w naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Kościuszki w Iławie uczyło się 170 dzieci w szkole oraz jest 60 dzieci, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju — mówi Renata Motylińska, dyrektor wydziału edukacji, kultury, sportu i promocji w starostwie powiatowym w Iławie. Nowa siedziba szkoły na Lipowym Dworze jest więc przewidziana na bardzo podobną liczbę uczniów, jaka była w szkole przy ul. Kościuszki.

Szkoła ma pracować w systemie jednozmianowym, budynek jest oczywiście przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Jak już wspomnieliśmy, wszelkie odbiory miały miejsce pod koniec listopada zeszłego roku. Szkoła została już wyposażona w niezbędne wyposażenie, także to związane m.in. z rehabilitacją uczniów.

— W szkole tej odbywają się także wszelkie zajęcia specjalistyczne dla naszych uczniów. Mam tu na myśli m.in. zajęcia rehabilitacyjne, rewalidacyjne a także te związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju — dodaje dyrektor Motylińska.

Życzymy zatem owocnej pracy.

