Rozpoczął się sezon na pożary traw. O niewypalanie apelują strażacy

Na terenie powiatu iławskiego odnotowano już 8 pożarów suchych traw. Słoneczna i sucha pogoda sprzyja tego typu zdarzeniom. Co więcej, trudno ustalić, jaka może być przyczyna danego pożaru.

– Czy niedopałek papierosa, czy coś innego – trudno to w rozwiniętym pożarze stwierdzić – mówi st. kpt. Krzysztof Rutkowski, oficer prasowy iławskich strażaków. – My cały czas apelujemy, aby nie wypalać traw. Oprócz zagrożenia dla lasów czy budynków jest to też zagrożenie dla zwierzyny, która ginie w ogniu.