Można już wchodzić do lasu. Ale nie wszędzie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Iławy, nadleśniczy Nadleśnictwa Iława podjął decyzję o odwołaniu okresowego zakazu wstępu do lasu dla części terenów przyległych do miasta. – Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest nieograniczony dostęp do naszych lasów, dlatego te tereny, które są już bezpieczne, niezwłocznie udostępniamy – mówi rzecznik Nadleśnictwa, Przemysław Pierunek. – Mamy piękną pogodę, prognozy też są optymistyczne, zaczyna się weekend, zatem tam, gdzie jest już bezpiecznie – zapraszamy.

Oto tereny, na których od dzisiaj (11 marca) okresowy zakaz wstępu do lasu nie obowiązuje:

1. Ścieżka edukacyjna „Nad jeziorem Silm” wraz z drogą gruntową leśną do miejscowości Kamionka

2. Droga gruntowa leśna „Jamielnicka” biegnąca od granicy miasta Iławy w kierunku miejscowości Jamielnik, oznakowana jako dojazd pożarowy nr 10, do przejazdu kolejowego i dalej do miejscowości Szeplerzyzna,

3. Drogi gruntowe leśne na obszarze pomiędzy drogą wojewódzką nr 536 Iława - Sampława a torem kolejowym relacji Gdańsk – Warszawa od granicy miasta Iława do drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Smolniki,

4. Droga gruntowa leśna od miejscowości Samborowo do miejscowości Turznica Kolonia,

5. Drogi gruntowe leśne stanowiące drogi dojazdowe do ośrodków wypoczynkowych „Makowo”, „Kaletka”, „Chmielówka”.

Kolejne dobre wieści w sprawie dostępu do lasów już w następnym tygodniu.