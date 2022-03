GMINA IŁAWA || Świadka zaniepokoił widok kobiety idącej drogą. Powiadomił policję

— Świadek oraz funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Iławie pomogli kobiecie, która w koszulce z krótkim rękawem, w spodniach i klapkach spacerowała jedną z dróg w gminie Iława. Dzięki właściwej reakcji i pomocy, kobieta szczęśliwie wróciła do domu — informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Służba patrolowa każdego dnia stawia przed policjantami różne wyzwania. Czasami trzeba interweniować tam, gdzie dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego, czasami trzeba podjąć czynności służbowe wobec osób, które złamią prawo. Bywa jednak i tak, że policjanci zostają poinformowani o wydającej się z pozoru zwykłej sytuacji, która jak się później okazuje, mogłaby skończyć się nieszczęśliwie — mówi oficer prasowa KPP Iława.

O takiej właśnie sytuacji zostali poinformowani wczoraj (czwartek 10 marca) kilka minut po godz. 15:00 policjanci z komendy w Iławie.

— Zgłaszający oświadczył, że jedną z dróg w gminie Iława idzie kobieta. Dodał, że ubrana jest tylko w koszulkę z krótkim rękawem i to założoną na lewą stronę, spodnie, klapki bez skarpetek i podpiera się kijem, a na dworze temperatura jest bliska zeru stopni Celsjusza. Policjanci natychmiast pojechali we wskazanym kierunku, gdzie zastali kobietę. Następnie zawieźli ją do domu i przekazali pod opiekę najbliższym — relacjonuje st. asp. Joanna Kwiatkowska.

— Właściwa reakcja oraz okazana pomoc świadka i iławskich policjantów być może zapobiegła nieszczęśliwym wydarzeniom — dodaje rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

źródło: KPP Iława