Dzień na drogach. Kierowcy pijani, pojazdy bez badań

Policjanci apelują o bezpieczną jazdę, a gdy to nie skutkuje – wyciągają konsekwencje.

Wczoraj (9 marca) przed godziną 13:00 policjanci zatrzymali w Suszu mercedesa, który miał pękniętą przednią szybę. W trakcie czynności okazało się, że samochód nie miał aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia OC. Policjanci ukarali 21–latka mandatami w wysokości 2000 zł oraz sporządzili dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kilka minut później w gminie Iława funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali kierującego volvo. Mundurowi wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 26–latek ma cofnięte uprawnienia decyzją starosty powiatu iławskiego.

Tymczasem w Suszu przed 18:00 policjanci zatrzymali rowerzystę. Mężczyzna poruszał się rowerem po chodniku, jednoślad dodatkowo nie posiadał oświetlenia. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 51–latek kierował rowerem, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W związku z powyższym policjanci sporządzili notatkę celem późniejszego ukarania mężczyzny.

Kolejnego nietrzeźwego kierującego ujawnili policjanci po tym, jak wjechał do rowu. W trakcie czynności okazało się, że 30–latka kierująca hyundaiem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego na prostym odcinku jezdni wjechała do przydrożnego rowu. Jak ustalili mundurowi, nie tylko prędkość była przyczyną takiego zachowania kobiety. Okazało się że 30–latka postanowiła kierować samochodem, pomimo wcześniej spożytego alkoholu. Badanie alkomatem wskazało 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali prawo jazdy kobiecie, po czym osadzili ją w policyjnej celi.