Kolejni poszukiwani trafili za kratki

Pierwszego z poszukiwanych zatrzymali policjanci podczas sprawdzania kwarantanny. Dzielnicowi ustalili, że poszukiwany 23–latek przebywa na terenie gminy Iława. Mundurowi pojechali sprawdzić uzyskane informacje i zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna poszukiwany jest przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci przetransportowali 23–latka do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 182 dni za popełnione przestępstwo.

Tymczasem kolejnego poszukiwanego policjanci zatrzymali podczas interwencji domowej. Zgłaszająca oświadczyła, że jej 42–letni syn nie chce opuścić mieszkania. Policjanci pojechali na miejsce. Ustalili, że awantura domowa to nie jedyne przewinienie mieszkańca gminy Iława. Mężczyzna był również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim do odbycia kary pozbawienia wolności. Mundurowi zatrzymali 42–latka i przetransportowali go do więzienia.