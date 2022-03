W biały dzień włamał się do domu przy ul. Sikorskiego. Szuka go policja

– Po 13-stej dostaliśmy zgłoszenie, że prawdopodobnie doszło do włamania do wolnostojącego domu przy ul. Sikorskiego w Iławie – informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa iławskiej policji. Doszło do wyważenia drzwi balkonowych, w ten sposób prawdopodobnie włamywacz wszedł do środka. Nagrała go domowa kamera.

Policjanci na miejscu wykonali oględziny i razem z technikiem kryminalistyki sporządzili dokumentację fotograficzną. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawców, zatrzymania ich i przedstawienia zarzutów.

– Zgłaszająca nie stwierdziła jeszcze, co zginęło z jej domostwa – dodaje st. asp. Joanna Kwiatkowska.