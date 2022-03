Remont Kanału Iławskiego. Sprawdzamy, czy przepłyniemy z Jezioraka na Dauby

WIKIPEDIA INFORMUJE

Kanał Iławski — kanał na Pojezierzu Iławskim, łączący Kanał Elbląski od śluzy Miłomłyn w Miłomłynie z jeziorem Jeziorak poprzez jezioro Dauby; długość ok. 10 km; otwarty w 1860 r.

Kanał ten jest atrakcyjny w turystyce wodnej, ponieważ wchodzi w skład zespołu drogi wodnej Kanału Elbląskiego. Umożliwia połączenie w turystyce wodnej Ostródy z Iławą oraz Ostródy z Zalewem, jako niezależne odgałęzienie od głównego Kanału Elbląskiego. Mimo nieco mniejszej szerokości od Kanału Elbląskiego, Kanał Iławski jest dostępny dla wszystkich standardowych jachtów i ma rangę szlaku międzynarodowego .

Oprócz kilku niekłopotliwych mostów kanał ten posiada atrakcje hydrotechniczne. Kanał Iławski przecina po usypanej grobli przez Jezioro Karnickie, które sztucznie zostało podzielone na dwie części: Jezioro Karnickie i Jezioro Jezierzno. Ponieważ poziom wody tego jeziora jest niższy o ok. 2–3 metry (w zależności od źródeł) od poziomu wód Jezioraka, zamiast podwyższać poziom wody lub budować dwie śluzy, usypano na dnie jeziora wał o wysokości 6 metrów, długości 484 metrów i szerokości 50 metrów. Środkiem wału poprowadzono uszczelnioną rynnę kanału szerokości 10 metrów i głębokości 1,5 metra. Na kanale zlokalizowane są wrota bezpieczeństwa (Ligowo – o szerokości 4,4 m, co ogranicza maksymalną szerokość jachtu mogącego przepłynąć kanałem). Wrota przypominają nieco wrota śluzy.

