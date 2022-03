Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie – Biblioteka zaprasza na spotkanie

Rozmowa o wojnie jest trudna - zwłaszcza gdy naszym rozmówcą jest

dziecko. Dzieci widzą to samo co my i również czują lęk, strach,

niepewność. Porozmawiajmy - zróbmy to odpowiedzialnie – zapraszają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. Obecni będą profesjonaliści: Joanna Bakaluk, Katarzyna Pisarska, Magdalena Socha.

Będą to konwersacje w języku polskim nie tylko dla obcokrajowców.



Poniedziałek - 7 marca, godzina 18 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.