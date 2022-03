FUTSAL EKSTRAKLASA || #złoDOBREMzwyciężaj! Constract zagra z Wilanowem dla Ukrainy

Komunikat klubowy:

— Szanowni Państwo! Chcąc włączyć się jako społeczność KS Constract w liczne inicjatywy pomocowe na rzecz Ukrainy, organizujemy zbiórkę materiałów, które trafią do dwóch szpitali polowych.

#złoDOBREMzwyciężaj — to hasło, które nam przyświeca, zwraca uwagę na fakt, że choć faktycznie dzieje się potworne zło, w ludziach wyzwoliły się ogromne pokłady DOBRA! W wielu ośrodkach usłyszeliśmy, że choć potrzeby są i będą, to na tę chwilę jest darów bardzo, bardzo dużo! Znaleźliśmy jednak zbiórkę, która jest PEWNA (tzn. zweryfikowana, wiemy że nasze dary na pewno trafią zgodnie z przeznaczeniem) oraz PILNA. Artykuły trafią do celu przez ręce sióstr, które pracują w dwóch szpitalach polowych.

Co zbieramy?

— leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

— materiały opatrunkowe (bandaże, plastry)

— koce

— karimaty

— śpiwory

— żywność długoterminową

— ponadto można przynosić: latarki, baterie, powerbanki oraz batony energetyczne!

Gdzie zanieść?

Dary będzie można zostawić w punkcie sprzedaży biletów – mogą je składać również osoby nie wybierające się na mecz.