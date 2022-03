Szukamy SuperSołtysa - to już końcówka głosowania

Dobry sołtys to skarb. Wiedzą o tym mieszkańcy wsi i sołectw. Chcemy docenić najlepszych sołtysów w regionie. Trwa akcja Super Sołtys 2021. To plebiscyt smsowy. Głosować można do 7 marca.

Sołtys dba o każdą sprawę dotyczącą jego sołectwa. Od spraw społecznych przez infrastrukturę i inwestycje, aż po wydarzenia kulturalne i sportowe. Powinien cieszyć się poważaniem i zaufaniem mieszkańców, być również otwarty na ich potrzeby, znać ich problemy. Sołtys to na pewno osoba otwarta i kontaktowa, której nie jest obojętny los sąsiadów. Gdy pojawia się problem, szuka rozwiązania. To do niego mieszkańcy wsi pukają, gdy potrzebują rady.

Sołtys to urząd z tradycją. Jego początki sięgają XII wieku. Dziś już sołtys nie jest sędzią, jak to było w średniowieczu, ale jego rola jest bardzo ważna. Od 1990 roku sołtys jest reprezentantem społeczności wiejskiej i działa na podstawie uprawnień nadanych mu przed radę gminy. To sołtysi są liderami lokalnych społeczności i odpowiadają za wykorzystanie funduszu sołeckiego. Liczą się ze zdaniem mieszkańców, podpowiadają rozwiązania i walczą o lepszą przyszłość. Są urodzonymi społecznikami.

Dla wszystkich, którzy chcą podziękować swojemu sołtysowi, mamy dobrą wiadomość. Ruszyła tegoroczna odsłona akcji SuperSołtys 2022!

Żeby wybrać SuperSołtysa, należy wysłać sms pod nr 7248 z jednym z kodów poniżej.

Redakcja Gazety Iławskiej