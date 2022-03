Do GKS-u Wikielec dołączył piłkarz z przeszłością w I lidze oraz były reprezentant Łotwy

W poniedziałek 15 listopada poprzedniego roku, a więc dwa dni po porażce Gieksy w ligowym meczu z Błonianką Błonie (w Wikielcu) było już wiadomo, że trenerem trzecioligowej drużyny z gminy Iława będzie Piotr Zajączkowski. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Suchockiego, dla którego prowadzenie drużyny GKS-u było debiutem jeśli chodzi o trenowanie ekipy seniorów. Suchocki jednak wciąż był (także) zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek III ligi i — co ciekawe — po ok. dwóch miesiącach od odejścia z funkcji trenera ponownie był piłkarzem zespołu z Wikielca.

Zimowe ładowanie akumulatorów GKS zaczął od treningów na obiektach w Iławie i Wikielcu, by pod koniec stycznia wyjechać na tradycyjny, coroczny obóz treningowy w Karkonosze, do zaprzyjaźnionej z gm. Iława gminy Mysłakowice. Po powrocie nastąpiły kolejne sparingi, w których już przebudowany w pewnym stopniu zespół dalej szlifował formę. A wszystko po to, aby (jak najszybciej) zapewnić sobie utrzymanie w III lidze.

W ostatnim meczu kontrolnym ekipa trenera Zajączkowskiego pokonała na boisku w Szymbarku IV-ligowy Lech Rypin 2:0. Jedną z bramek dla GKS-u zdobył Rafał Kujawa, wychowanek ŁKS Łódź, który ostatnio grał w GKS-ie Bełchatów. A jak wiemy, II-ligowy klub z centralnej Polski ogłosił upadłość i nie przystąpi do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Tak właśnie Kujawa trafił do Wikielca.

"Rafał Kujawa urodził się 13 lipca 1988 r. w Łodzi, gdzie rozpoczął swoją karierę z piłką nożną, będąc wychowankiem ŁKS-u Łódź. Po ukończeniu wieku juniorskiego stał się zawodnikiem pierwszej drużyny, w której grał przez 5 lat. Po opuszczeniu Łodzi bronił barw takich klubów jak: GKS Katowice, Pelikan Łowicz, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Stomil Olsztyn, by ponownie po 5 latach wrócić do swojego macierzystego klubu. W sezonie 2020/21 został zawodnikiem Polonii Warszawa, w barwach której rozegrał 26 meczów i strzelił 3 bramki. W rundzie jesiennej obecnego sezonu, pod koniec listopada, został zakontraktowany przez II-ligowy GKS Bełchatów, w którym rozegrał dwa mecze." — czytamy na portalu gkswikielec.pl.

Kujawa był do dzisiejszego wieczoru trzecim zimowym transferem GKS-u Wikielec. Wcześniej z zespołem walczącym o utrzymanie w III lidze związał się (na zasadzie wypożyczenia ze Ślęzy Wrocław) 20-letni bramkarz Jakub Wąsowski, który był podstawowym golkiperem zespołu ze stolicy Dolnego Śląska.

Następnie klub poinformował o pozyskaniu Japończyka Araia Kentaro. Boczny pomocnik wcześniej nie grał nigdzie poza Krajem Kwitnącej Wiśni (Kentaro reprezentował dotychczas barwy Uniwersytetu Hokuriku, Aomori Yamada HS, a ostatnio w FC Awaji-shima, który występuje na piątym poziomie rozgrywkowym w Japonii).

Bardzo blisko dołączenia do kadry GKS-u jest także Jakub Janiszek (ostatnio wypożyczony do Unii Susz) oraz Piotr Rykaczewski (Jordan Kazanice).

To nie koniec transferowej ofensywy Wikielca. Dzisiaj wieczorem GKS poinformował o hicie - do Wikielca przychodzi Eduards Višnakovs, były reprezentant Łotwy w drużynach U-21, U-23 i w pierwszej kadrze (15 spotkań). Ostatnio napastnik ten grał w II-ligowej Pogoni Siedlce.

"Eduards urodził się 10 maja 1990 r. w Rydze, jako junior rozpoczął swoją karierę w Skonto Ryga i Daugava Ryga. Seniorską piłkę rozpoczął w 2008 r. w Daugava Ryga (zaplecze ekstraklasy) dla której w 30 meczach strzelił 30 bramek.

Do wiosny 2012 grał na Łotwie, by przynieść się do Kazachstanu, gdzie zdobył mistrzostwo kraju i puchar z Szachtiorem Karaganda. Po raz pierwszy w Polsce pojawił się Widzewie Łódź w sezonie 2013/14. W pierwszym sezonie w barwach Widzewa w ekstraklasie w 36 meczach strzelił 12 bramek. Półtora roku później przeszedł do innego ekstraklasowca Ruchu Chorzów, dla którego łącznie zdobył 6 bramek w 33 występach.

W kolejnych latach reprezentował m.in.: KVC Westerlo (Belgia), Szachtior Soligorsk (Białoruś), Spartaks Jurmala (Łotwa), CSM Resita (Rumunia), a ostatnio II-ligową Pogoń Siedlce, w której wystąpił w 13 meczach. Łącznie w klubach rozegrał 292 spotkania i strzelił 88 bramek." — informuje portal internetowy klubu z Wikielca.

Są także odejścia z Gieksy, wcześniej z drużyną pożegnał się Mateusz Jońca (odszedł do Znicza Biała Piska) oraz Szymon Masiak, który wrócił do Mławianki.

W najbliższą sobotę (5 marca) GKS rozegra ostatni sparing przed startem rundy rewanżowej. Na boisku w Ząbrowie zagra test-mecz z Huraganem Morąg, początek o godz. 11.00.

GKS Wikielec — Lech Rypin 2:0 (1:0)

1:0 — Kujawa (43), 2:0 — Żukowski (84, k)

GKS: Wąsowski — Grzybowski, Kacperek, Rytelewski, Korzeniewski, Otręba, M. Jajkowski, Suchocki, Jankowski, Szypulski, Kujawa,

Rezerwa: Lewicki, Janiszek, Rosoliński, Żukowski, Kentaro, zawodnik testowany x2



