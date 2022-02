Iława dla Ukrainy. Jak można włączyć się w pomoc?

Trochę ponad dobę zajęło iławianom zebranie ponad 4 ton darów dla Ukraińców. A to dopiero pierwszy transport. W tym miejscu zebraliśmy informacje o zbiórkach i innych działaniach pomocowych.

Na nagraniu dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Zamościa dziękuje iławianom za pomoc:

Trochę ponad dobę zajęło iławianom zebranie ponad 4 ton darów. W nocy z piątku na sobotę (25/26 lutego) Janusz Bendarski ruszył w stronę Zamościa, by tam przekazać dary dla Ukraińców, przekraczających granicę z Polską.

Tak napisał jeszcze przed wyjazdem:

"!!!!!!!!! LUDZISKA!!!!!!!!!

Jesteście wielcy!!! Zebraliśmy ponad 4 tony najpotrzebniejszych rzeczy. Pierwszy post dodany o godzinie 16 wczoraj i taki odzew!!!! Dumny jestem z tego miasta i z Was!!!!! Pierwszy transport wyjeżdża dziś o 3 w nocy......... Ale to nie koniec zbieramy dalej!!!!!! Pomagamy!!!! W Nas siła!!!!!"



A już po przekazaniu darów pan Janusz powiedział naszemu redakcyjnemu koledze, że jak trzeba będzie, to może ze 20 razy pojechać. Do pomocy już zgłaszają się kolejne firmy i osoby.

Jak można pomóc?



Dary nadal są zbierane

W sobotę i niedzielę (26 i 27 lutego) w świetlicy na Starym Mieście od godziny 14:00 do 18:00. Od poniedziałku do piątku od 16 do 19.

Inne godziny możliwe po kontakcie telefonicznym:

665 259 550 - Janusz Bednarski,

693 868 535 - Ewa Jackowska,

514 012 790 - Kamila Bednarska.

Potrzebne są szczególnie: termosy, koce, latarki czołowe, baterie, pościele, kołdry, poduszki, środki higieny dla kobiet oraz dzieci, karmy dla zwierząt, wody, deserki, kaszki dla dzieci. Jeśli chodzi o odzież, to tylko nowa z metkami (organizatorzy nie mogą na tę chwilę przyjąć używanych)



Zbiórka darów także tutaj:

Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D - od 8:00 do 18:00.

Nowa Wieś, ul. Jowisza 4 (za stacją paliw), tel. 660 159 221 i 696 433 626

(śpiwory, karimaty, koce, łózka polowe, łóżeczka i kojce dziecięce, środki higieny osobistej)

Szkoła w Wikielcu, gmina Iława



Masz wolne miejsce?

Do Iławy już zmierzają rodziny z Ukrainy.

Na facebooku powstała grupa Iława dla Ukrainy. Tam ogłaszają się ludzie, którzy mają miejsce i możliwość przyjęcia u siebie gości ze wschodu lub pomocy im w jakikolwiek inny sposób. W przypadku takiej konieczności, także miasto i powiat dysponują zasobami lokalowymi.

Jak jeszcze można pomóc?

Urząd Miasta Iława uruchomił specjalny adres mailowy, pod który przyjmuje m.in. zgłoszenia wolontariuszy. Pod adres ukraina@umilawa.pl mogą się zgłaszać osoby, które zechcą na przykład zająć się dzieckiem, zwierzęciem czy pomóc w inny sposób. Poszukiwani będą także wolontariusze znający język ukraiński.

Prosimy o sprawdzone sygnały w sprawie pomocy dla Ukrainy