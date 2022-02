W kryzysie współdziałamy. Bez względu na wszystko

- To co się dzieje na Ukrainie, to przechodzi ludzkie pojęcie. To się dzieje blisko nas - mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.

Samorząd miejski czeka na wytyczne rządu i wojewody. - Zawsze w sytuacjach kryzysowych współdziałamy bez względu na wszystko - zaznacza burmistrz. - Jeśli pojawi się taka konieczność, to udostępnimy zasoby lokalowe, jak hala sportowo-widowiskowa, sala sportowa czy gimnastyczna, czy wyodrębnione z naszych zasobów mieszkania przeznaczone na kryzysowe sytuacje. Mamy szkoły, przedszkola, Centrum Aktywności Lokalnej - dodaje.

To tam znajdują się pomieszczenia, które ewentualnie mogą być przeznaczone na sytuacje trudne, nawet niezwiązane z wojną. - Gdyby trzeba było zakwaterować 30-50 osób, to jesteśmy na to gotowi - zapewnia Kopaczewski, dodając: - W takich sytuacjach mocno współpracujemy z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wojewody. Jeśli działoby się cokolwiek, to będziemy się włączać w działania, by zapewnić takim osobom bezpieczne warunki, na miarę naszych możliwości - zapewnia.

- Nie chciałbym przeznaczać miejsca na obozowiska - mówi. - Natomiast jeśli natomiast zajdzie taka konieczność, to wolelibyśmy udostępnić ludziom naszą infrastrukturę, gdzie mamy na przykład sanitariaty - zaznacza burmistrz.