Jeziorak sparował z Olimpią Elbląg. "Dobrze weszliśmy w ten mecz" — mówi trener Tarnowski

Olimpia Elbląg — Jeziorak Iława 0:5 (0:3)

0:1 — Wacławski (5), 0:2 — Sedlewski (21), 0:3, 0:4 — Sagan (24, 58), 0:5 — Czarnota (83)

JEZIORAK: Ciura — Leszczenko, zawodnik testowany, zawodnik testowany, Nakielski, Sagan, Czarnota, Kwiatkowski, Sedlewski, Galas, Wacławski,

Zagrali także: Włodarczyk — Kłosowski, Piórkowski, Banaszek, Nastaj, Deredas, Burzyński,

W wyniku nie uwzględniamy, czy była to Olimpia I czy też Olimpia II. Zwłaszcza w przypadku sparingów to określanie nie ma większego znaczenia, a kadry obu zespołów dość luźno się przenikają. Tak też było w środowym meczu, w którym w kadrze drużyny z Elbląga było sześciu piłkarzy z walczącej o awans do I ligi pierwszej ekipy.

Pierwotnie ten test-mecz miał zostać rozegrany w poprzednią sobotę (19 lutego), jednak elblążanie przełożyli to spotkanie z uwagi na plagę kontuzji i urazów w swoim zespole. — No i właśnie, w założeniu, w sobotę mieliśmy grać z pierwszą drużyną Olimpii, jednak wobec kontuzji jej zawodników, ten mecz przełożyliśmy na środę — mówi Wojciech Tarnowski, trener Jezioraka Iława.

— Cieszę się, że w ogóle udało się zagrać ten sparing. Jednocześnie domyślaliśmy się, że w środę przeciwko nam nie wyjdzie drużyna, która już w najbliższy weekend wznawia rozgrywki II ligi. To jest oczywiste, przecież Olimpia gra w sobotę na wyjeździe pojedynek o punkty z Pogonią Siedlce — tłumaczy szkoleniowiec.

Nas też bardziej interesuje forma iławian, niż sprawy kadrowe elblążan. Dlatego pytamy trenera Jezioraka, jak ocenia ten mecz?

— Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie. Już w piątej minucie Tomek Wacławski wykorzystał podanie od Tomka Sedlewskiego. Ten sam Sedlewski kwadrans później podwyższył na 2:0, a asystą obsłużył go Radek Galas — relacjonuje trener zespołu z Iławy.

Po 21 minutach gry było już 3:0 dla gości po tym, jak na listę strzelców wpisał się Paweł Sagan (druga tego dnia asysta Sedlewskiego). Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu kontrolnego.

— Po przerwie dokonałem kilku zmian, na boisku pojawiła się młodzież. Początkowo trochę potrzebowaliśmy czasu, aby to wszystko zatrybiło, ale w końcu zatrybiło, a efektem tego był kolejny gol Pawła Sagana [trzecia asysta Sedlewskiego — przyp. red]. Na ostatnie dziesięć minut na boisko ponownie wszedł Patryk Czarnota, który grał w pierwszym składzie i on również wpisał się na listę strzelców ustalając końcowy wynik spotkania — dodaje Tarnowski.

Wiadomo już na sto procent, że do Jezioraka przychodzi Borys Piórkowski (wychowanek klubu z ulicy Sienkiewicza, ostatnio bez przynależności klubowej) oraz Maciej Banaszek (ostatnio Ossa Biskupiec Pom.).

Według naszej wiedzy, bardzo blisko związania się z iławskim IV-ligowcem na dłużej są także dwaj kolejni testowani piłkarze, Hubert Leszczenko (Pisa Barczewo) i Szymon Nakielski (Błękitni Pasym). W sparingu z Olimpią zagrało jeszcze dwóch innych zawodników testowanych.

— Dzisiaj mamy kolejny trening, z kolei jutro moi piłkarze mają wolne. A w sobotę wybieramy się na sparing z również czwartoligową Wdą, który rozegramy na bardzo dobrym sztucznym boisku w Świeciu. Początek o 13.00 — mówi trener Jezioraka.

To będzie przedostatni mecz kontrolny Jezioraka przed wznowieniem rozgrywek forBET IV ligi. Na 5 marca iławianie mają zaplanowany test-mecz z Polonią Lidzbark Warmiński (być może już na naturalnej murawie), a tydzień później biało-niebiescy zagrają zaległe spotkanie ligowe z Błękitnymi Pasym (sobota 12 marca, na wyjeździe o 13.00), rozpoczynając tym samym drugą część sezonu 2021/22.

