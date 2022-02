Kto będzie prowadził Schronisko dla Zwierząt? Nie rozstrzygnięto konkursu

Konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Iławie nie przyniósł rozwiązania.

– Wzorem lat ubiegłych chcieliśmy zlecić prowadzenie Schroniska organizacji pozarządowej, która miałaby doświadczenie w tej tematyce – mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. – Z tego powodu rozpisaliśmy konkurs. Okazało się, że wpłynęły dwie oferty, obie z uchybieniami.

Były to: stowarzyszenie "Podaj Łapę" oraz Iławskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Patrol Interwencyjny". Obie organizacje poinformowały nas o złożeniu ofert na prowadzenie Schroniska.

Jak nam powiedział burmistrz, jest wspomnianymi uchybieniami zdumiony, bo wygląda to na niedoczytanie instrukcji wypełniania wniosków. – Sprawdzaliśmy też złożone oferty pod kątem merytorycznym – dodaje burmistrz – zastanawiając się, czy istnieje pod względem prawnym jakieś pole manewru, by wprowadzić ewentualne poprawki na etapie ewentualnego poprawienia tego wniosku.



Okazało się, że spore uchybienia są zarówno pod kątem formalnym, jak merytorycznym, zwłaszcza w zakresie opieki weterynaryjnej. Ofert więc nie wybrano, konkurs został zatem nierozstrzygnięty i żadna z organizacji nie będzie prowadzić Schroniska.

Zarządcą Schroniska nadal pozostaje Urząd Miasta. – Ostatecznie w tym roku to my jako miasto, naszymi siłami, prowadzić będziemy Schronisko – mówi burmistrz. – Nie powinno to wiele zmienić – podkreśla. – Regulamin, na podstawie którego działały organizacje prowadząc wcześniej to miejsce, tworzony był w ratuszu, przez naszych pracowników.

Zadania dotyczące obsługi Schroniska mają zostać przekazane zewnętrznej firmie. – Miasto chce kontynuować współpracę z wolontariuszami, mam nadzieję, że pod tym względem nic się nie zmieni, a nawet polepszy. Chcielibyśmy odbudować relacje z wolontariuszami, te, które do tej pory może nie układały się najlepiej. Docierały do mnie różne sygnały – przyznaje. – Bardzo doceniam naszych iławskich wolontariuszy, osób z wielkimi sercami. Nie wyobrażam sobie prowadzenia Schroniska bez nich.

Do tematu wrócimy.