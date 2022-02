Nadleśnictwo Iława także zamyka lasy. Wejdziesz – dostaniesz mandat

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje już nie tylko w Nadleśnictwie Susz. Od dziś (23 lutego) także w Nadleśnictwie Iława. Oznacza to, że wejść już nie można do żadnego lasu w najbliższej okolicy.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława Hubert Krasula wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu. Obowiązuje on od dziś (23 lutego) do 12 kwietnia. – Chyba że uda się nam wcześniej uporać ze szkodami, jakie są spowodowane przez wiatry – mówi rzecznik Nadleśnictwa Iława, Przemysław Pierunek. – Ostatnie wichury, jakie dotknęły nasz region, szczególnie w sobotę (19 lutego) spowodowały, że nasze lasy zostały zniszczone. I to w takim stopniu, że stanowi to zagrożenie dla osób, które wchodzą do naszych lasów.

W większości lasów drzewa są nie tylko poprzewracane, ale i połamane na różnych wysokościach, zwisają gałęzie. Drzewa poprzewracane są na drogach. Kolejne zapowiadane wiatry mogą spowodować, że te wiszące konary mogą spadać w sposób niekontrolowany.

Najtrudniejsza sytuacja jest prawdopodobnie w Siemianach, tam powalonych jest 15.000 m kw. drewna. To lasy należące do Nadleśnictwa Susz. Tam również obowiązuje zakaz wstępu.

Pierwsza decyzja nadleśniczego Bogumiła Sobotki miała termin do 28 lutego, ale już wiemy, że zostanie on przedłużony, na pewno do 15 kwietnia 2022 r.

Co grozi za wejście na teren lasu? Oprócz niebezpieczeństwa, można dostać mandat do 500 zł.

Jak mówi Przemysław Pierunek, w tej chwili pełną parą pracują zakłady usług leśnych, które uprzątają tereny leśne, jest więc szansa, że lasy zostaną otwarte szybciej.