MMA || Patryk Duński stoczy kolejną zawodową walkę. Wiemy z kim, gdzie i kiedy

Ostatnią zawodową walkę fighter z Iławy stoczył 26 czerwca w Ostródzie. Pojedynek z Kamilem Łebkowskim dla Patryka Duńskiego był debiutem na gali FEN. I to jakim debiutem!

Zawodnik iławskiej filii Arrachionu Olsztyn znokautował swojego rywala po zaledwie 16 sekundach walki! Był to najszybszy nokaut w historii tej federacji. Organizatorzy gali odbywającej się w ostródzkim amfiteatrze dali zawodnikowi z Iławy także dodatkowy bonus — jego nokaut został wybrany najlepszym podczas FEN 35: LOTOS Fight Night.

— Wszystko wskazuje na to, że z federacją FEN zwiążę się na dłużej — mówił nam Duński kilka dni po pojedynku z Łebkowskim. Nie mogło być zresztą inaczej; o wygranej walce iławianina z Kamilem Łebkowskim było głośno w świecie polskiego MMA.

Przed iławianinem kolejna walka w jednej z największych w Polsce i Europie federacji MMA. W sobotę 12 marca w podwarszawskich Ząbkach odbędzie się gala Fight Exclusive Night 39. Przeciwnikiem zawodnika trenującego w klubie pod okiem Dawida Tarasiewicza będzie Krzysztof Dobrzyński, który reprezentuje barwy jednego z największych klubów w Polsce jeśli chodzi o mieszane sztuki walki, Berserkers Team Szczecin.

— To mocny, wszechstronny przeciwnik, który wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem kondycyjnym. Jest szybki i do tego silny, to już innego kalibru rywal niż Kamil Łebkowski — chwali swojego przeciwnika zawodnik Arrachionu.

Zawodowa walka zostanie stoczona w kategorii lekkiej (-70 kg), zakontraktowana jest na trzy rundy po pięć minut każda.

— Nazwisko mojego najbliższego rywala poznałem na początku lutego, jednak już wcześniej w klubie mieliśmy przypuszczenia, że przyjdzie mi się zmierzyć właśnie z Krzysztofem Dobrzyńskim. Mocne przygotowania do marcowej walki rozpoczęłam jednak wcześniej, bo już 11 stycznia — mówi Patryk Duński.

Dzisiaj wieczorem (wtorek 22 lutego) Fight Exclusive Night 39 potwierdziło oficjalnie:

"Krzysztof Dobrzyński (7-4) zmierzy się z Patrykiem Duńskim (7-5) na gali #FEN39.

Obaj zawodnicy są po zwycięstwach w naszej federacji, obaj za ostatnie występy zostali nagrodzeni bonusami: Dobrzyński i Kaliciński stoczyli najlepszą walkę gali #FEN36, a Duński to autor najlepszego nokautu #FEN35, gdzie w 17 sekund zwyciężył z Kamilem Łebkowskim.

Kto dopisze 8. zwycięstwo do zawodowego rekordu?"

Galę FEN 39 będzie można obejrzeć na żywo w telewizji Polsat Sport i Super Polsat.

