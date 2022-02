"Iławscy Seniorzy" już oficjalnie działają

Siódmego lutego 2022 r. oficjalnie zarejestrowani zostali w KRS "Iławscy Seniorzy", czyli nowe stowarzyszenie, które będzie działać na rzecz starszych mieszkańców Iławy. Na spotkaniu inauguracyjne zaproszono m.in. burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego i pełnomocnik burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych, Monikę Kowalską-Kastrau.

Prezes stowarzyszenia, Lech Żendarski, zachęcił nowe osoby do wpisywania się na listę członków. – W ten sposób będziecie mogli nie tylko korzystać z tego, co szykujemy, ale i działać na rzecz innych – zachęcał. Przypomnijmy, stowarzyszenie zakładało 17 osób.

Zastępczynią prezesa do spraw finansowych jest Maria Tulik, sekretarzem została wybrana Alicja Raciborska. Przewodnicząca komisji rewizyjnej to Krystyna Falkowska, zastępca to Mirosław Winnicki, sekretarz to Hanna Kowalkowska.