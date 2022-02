Owacje na stojąco dla IGI. Faktycznie, było cudownie

Tytuł sztuki, którą IGA przygotowywała od kilku miesięcy, czyli "Będzie cudownie", można odnieść nie tylko do obietnic dawanych samym sobie przez bohaterów sztuki. Te słowa można odnieść również do atmosfery podczas spektaklu. Faktycznie, było cudownie. Po pierwsze: pełna widownia kinoteatru "Pasja", choć bilety były płatne (15 zł). Aktorzy - amatorzy (dla których była to trzecia sztuka, samodzielnie napisana) stworzyli tak zabawne postacie, że nawet ci, którzy widzieli fragmenty podczas prób, byli zaskoczeni i śmiali się do rozpuku. "Będzie cudownie" opowiada o perypetiach dwóch małżeństw (Danka Rytel, debiutantka Magdalena Kowalkowska, Marcin Zając i gościnnie Piotr Pancer), w których to związkach miesza wróżka Flora (Ewa Śmigielska).

Zachwycona publiczność nagrodziła starania organizatorów gromkimi brawami i owacją na stojąco. Odśpiewano także "Sto lat" Piotrowi Pancerowi z okazji jego 40. urodzin.