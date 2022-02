Podsumowanie weekendu. W Zalewie potrącony chłopiec został odwieziony do szpitala

Do pierwszej z interwencji doszło 18 lutego 2022 roku w gminie Susz. Policjanci zostali poinformowani i zdarzeniu drogowym. Zgłaszający oświadczył, że sprawca zostawił auto i uciekł. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Ustalili, że 16–latek kierujący volkswagenem nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do zderzenia tylnego z vw. W trakcie czynności okazało się, że młodemu mieszkańcowi gminy Susz samochód udostępnił starszy brat, za co został ukarany mandatem. Natomiast 16–latek ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Bez świateł i na gazie

Natomiast w sobotę Suszu kilka minut przed godziną 2:00 policjanci podczas patrolu miasta zauważyli rowerzystów jadących po chodniku, którzy nie mieli włączonego obowiązkowego oświetlenia. Funkcjonariusze zatrzymali ich do kontroli drogowej. Mundurowi wylegitymowali kierujących, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali ich stan trzeźwości. Okazało się, że 20–latek kierował rowerem, mając prawie 0,3 promila alkoholu w organizmie. Został za to ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Jego 17–letni kolega prowadził jednoślad, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, za co został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Audi w rowie

Tymczasem w gminie Kisielice 38–latka kierująca volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu kierującemu audi i doprowadziła do zderzenia między pojazdami. W wyniku tego audi wjechał do rowu. Mieszkanka Kisielic za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym została ukarana mandatem w wysokości 1200 zł.

Dwa razy za szybko

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w niedzielę (20 lutego) o 16:00 podczas kontroli prędkości. Policjanci grupy Speed podczas patrolu zauważyli kierującego oplem, który w terenie zabudowanym jechał z nadmierną prędkością. Podczas pomiaru okazało się, że w miejscu, gdzie powinien jechać 50 km/h, jechał 106 km/h. Mężczyzna za rażące przekroczenie prędkości został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.

Chłopiec w szpitalu

Natomiast w Zalewie doszło do potrącenia pieszego. Jak ustalili policjanci, 66–latek kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych. W ten sposób doprowadził do potrącenia pieszego prowadzącego rower. Z obrażeniami ciała chłopiec został przetransportowany do szpitala.