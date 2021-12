Budżet Iławy na 2022 r. został przyjęty. "Trudny, wymagający" – tak go określają niektórzy radni

Iławska rada miasta uchwaliła na ostatniej w tym roku sesji budżet Iławy na 2022 r. Dochody miasta uchwalono w wysokości 172.017.093,00 zł, wydatki z kolei – w wysokości 180.628.648,82 zł.

Deficyt budżetowy miasta prognozowany jest na 8.611.555,82 zł i ma zostać sfinansowany kredytem bankowym. Zanim nastąpiło głosowanie, odczytano pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię o przedstawionym przez Urząd Miasta projekcie budżetu.

Komisja rozwoju budżetu, rozwoju i finansów po konsultacjach ze skarbnikiem, burmistrzem, kierownikami i merytorycznymi pracownikami Urzędu Miasta dokonała analizy budżetu. Pozytywną opinię komisji odczytała przewodnicząca Ewa Jackowska. Nazwała budżet próbą kompromisu miedzy potrzebami mieszkańców, potrzebami radnych a możliwościami finansowymi miasta. Przewodnicząca podkreśliła, że uchwalenie uchwały budżetowej ma dla wizerunku miasta pierwszoplanowe znaczenie. Ujęte w projekcie budżetu miasta dochody nie pokrywają w pełni wydatków. Deficyt to aż ponad 8 milionów zł. W uprzednim roku był on o ponad 7.5 miliona zł mniejszy. Przewidywany stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie ponad 43 miliony zł (20 proc.) i jest o 3 miliony większy w stosunku do roku poprzedniego. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu na ponad 10 milionów zł. Komisja, słowami Ewy Jackowskiej, wyraziła ogromny niepokój w kwestii zadłużenia miasta. Komisja zaopiniowała projekt uchwały budżetowej stosunkiem głosów: dwa za, dwa przeciw, trzy wstrzymujące.

Komisja problematyki społecznej zagłosowała następująco: jedna osoba za, jedna przeciw, trzy osoby wstrzymały się. Kiedy przewodniczący rady Michał Młotek ogłosił dyskusję, jego zastępca Wojciech Szymański zaznaczył, że to najważniejsze głosowanie w roku. – Przedstawiony nam projekt jest trudny do realizacji i ciężki do akceptacji. Szczególnie niepokojąca jest kwestia tak znaczącego wzrostu deficytu budżetowego. Jednocześnie od Nowego Roku wchodzi Polski Ład, zbliża się nowa perspektywa finansowa (...) stajemy przed dylematem: z jednej strony podjąć trudną decyzję, z drugiej strony nie wyobrażam sobie, byśmy mogli zostać bez uchwalonego budżetu. To jest kwestia pewnej odpowiedzialności z naszej strony, którą mocno czuję na sobie (...). Jeśli będziemy za, otrzyma pan, panie burmistrzu, ogromny kredyt zaufania.

Radny Tomasz Woźniak pytał o skuteczniejsze niż do tej pory pozyskiwanie środków od sponsorów. – Staramy się utrzymać dobre relacje z naszymi firmami – odpowiadał burmistrz Dawid Kopaczewski, zaznaczając, że nie jest to łatwe w czasach, gdy inflacja szaleje. Jednak takie kontakty są realizowane, zwłaszcza w kulturze i sporcie.

Woźniak odpowiedział: – Mam nieodparte wrażenie, że państwo trochę inaczej, niedokładnie tak jak jest, interpretują słowa "partner wydarzenia". Mnie bardziej chodziło o to, czy miasto ma przygotowaną jakąś sensowną ofertę dla partnerów? Bo to nie jest forma darowizny, tylko partycypacji, uczestnictwa, reklamy i wielu innych benefitów (...).

Burmistrz odrzekł, że takie oferty przygotowują odpowiednie jednostki.

Radny Edward Bojko mówił: – Analizując zamiary na przyszły rok, trzeba pochwalić szeroki zakres budowy ulic. W odróżnieniu od moich kolegów do końca się nie boję, że budżet się nie zamknie. Ja tylko się boję, że te ambitne zadania mogą nie do końca zostać zrobione. Wolałbym, żeby większy budżet był na stadion (...), nie będę wspominał o Domu Weterana (...). Zagłosuję za budżetem, ale będę cały rok śledził jego realizację. Niepokoi nas wszystkich pomijanie przy podziale środków z Polskiego Ładu. To jest nie do wyobrażenia, żeby taka sama Ostróda otrzymywała 16 milionów, a my 5. (...) Musicie się zastanowić, skąd to się bierze (...).

Co z Lotniczą Majówką?

Radna Ewa Jackowska poprosiła o udzielenie głosu: – Koszty kredytów wzrosną drastycznie – radna wyraziła zaniepokojenie, że "lekką ręką" miasto zaciąga kredyty. Poprosiła, by w temacie, o którym rozmawiają mieszkańcy i ją także dopytują, wytłumaczył się burmistrz: – Co z Lotniczą Majówką? Była umowa publiczna (...), że Majówka organizowana będzie co drugi rok. Co się stało, że w planach jej nie ujęto?

Pytała także o starania o środki zewnętrzne na ten cel, czy poczyniono starania, by je pozyskać.

Rady Dariusz Paczkowski dodał: – Też mam pytanie do pana burmistrza. Wiedząc, że przed nami chude lata i czas oglądania każdej złotówki po dwa, nawet trzy razy. Oszczędzanie to nie tylko rezygnacja z wydatków, ale i nieprzejadanie pieniędzy (...). I tu mam taką sugestię: czy w przyszłym roku i będziemy mówili o muzeum (...) by nie powtórzyła się sytuacja z tego roku, gdy konferencja muzealna, która była konferencją - widmo (...). Planujemy Festival Soundlake, który kosztował nas ok. 150 tysięcy, a raptem miał garstkę słuchaczy (...). Czy warto wydawać pieniądze na rzeczy takie nie do końca potrzebne (...)?

Burmistrz Kopaczewski odpowiedział łącznie: – Ad pytania Ewy Jackowskiej: proszę o podchodzenie do tego z pewną dozą zaufania. Tegoroczny deficyt też nie będzie taki straszny, jak by wychodziło z naszych początkowych założeń. Głęboko wierzę, że w roku 2022 też tak będzie (...). Nie rozumiem, dlaczego pani komisja nie zaplanowała pakietu zmian, które miałyby obniżyć deficyt przez nas zaplanowany (...).

Na pytanie o Majówkę odpowiadała wiceburmistrz Dorota Kamińska. Mówiła o pakietach przygotowanych dla ewentualnych sponsorów, od grafitowego po tytularny. – Zakładaliśmy w 2021 r., że będziemy państwu proponować (...). Analizujemy sytuację epidemiologiczną i możliwości wojska w tym zakresie i możliwości pojawienia się tych formacji w tym zakresie. Koszty (...) przy toczącej się pandemii są znacząco wyższe, bo i na ochronę trzeba wydać, i na paliwo, którego koszty znacząco wzrosły. (...) cały teren przed hotelem z wyłączeniem miejskiej plaży będzie objęty bardzo dużą inwestycją. Będzie tam budowanych kilkanaście budynków. (...) Nie rozstajemy się z Lotniczą Majówką, ale poczekajmy na korzystniejsze czasy.

– To była impreza wielkiego formatu i do Iławy ściągała tysiące osób – podkreśliła radna Jackowska, mówiąc, że ma obawy, czy imprezy nie podbierze nam inne miasto. A Dawid Kopaczewski zaznaczył, że na dziś impreza kosztowałaby ok. 700 tysięcy zł, a nie 500.

Kilka słów wtrąciła jeszcze radna Elżbieta Prasek: – Przed chwilą była tu dyskusja, że się budżet nie dopina, że pandemia, że nie wiadomo, co za chwilę, a teraz padają pytania o Lotniczą Majówkę? No nie wierzę!

– Na początku kadencji były burmistrz i radny Adam Żyliński powiedział (...) że sesja powinna być uroczystym przyjęciem uchwał rady miejskiej. Czy jest uroczyście? Śmiem wątpić – powiedział radny Tomasz Sławiński. Dyskusje się zakończyły. Rada zagłosowała w sprawie budżetu miasta na przyszły rok.

Za było 17 radnych: Edward Bojko, Katarzyna Dzik, Stefan Hatała, Ewa Jackowska, Michał Kamiński, Zbigniew Miecznikowski, Młotek Michał, Dariusz Paczkowski, Anna Pogodowska, Elżbieta Prasek, Włodzimierz Ptasznik, Feliks Rochowicz, Aneta Rychlik, Tomasz Sławiński, Wojciech Szymański, Tomasz Woźniak, Martyna Wyżlic.

Przeciw zagłosowali: Ryszard Foryś, Andrzej Rykaczewski.

Wstrzymali się: Dariusz Rozborski i Piotr Rykaczewski.