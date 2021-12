IŁAWA || W tym roku miejskich fajerwerków nie będzie

Jak nas poinformowała dyrektor ICK Lidia Miłosz, w tym roku miejskie instytucje nie zorganizują pokazu fajerwerków. Będą za to dostępne inne atrakcje. Przyczyną są obostrzenia

Wielkimi krokami zbliża się sylwester. Zazwyczaj jest hucznie obchodzony na całym świecie, jednak ze względu na pandemię koronawirusa już drugi rok z rzędu obchody są o wiele skromniejsze.

W Iławie rok temu odbył się wprawdzie pokaz fajerwerków nad Małym Jeziorakiem, ale ze względu na obostrzenia można go było oglądać tylko... z własnych okien.



A jak będzie wyglądał miejski sylwester w tym roku?

O plany na tegoroczne witanie Nowego Roku zapytaliśmy dyrektor Iławskiego Centrum Kultury, Lidię Miłosz.

Czy w sylwestra 2021 r. odbędzie się w Iławie pokaz fajerwerków lub laserów?

- Wystrzały fajerwerków ani pokaz laserowy nie odbędą się, bo nie możemy zorganizować wydarzenia tak, by wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć w nim udział. Jest to spowodowane ograniczeniami, które narzucono organizatorom wydarzeń kulturalnych. Z tego powodu wiele miast w Polsce wycofało się z organizacji miejskich imprez sylwestrowych. Sylwester miejski między innymi nie odbędzie się w miastach takich jak: Poznań, Warszawa, Lublin, Olsztyn, Włocławek, Przasnysz, Gorzów, Szczecin, Sokółka, Ostrołęka i wielu innych.

Rozważaliśmy w tym roku pokaz laserowy. Jeśli nie może odbyć się miejskie zgromadzenie sylwestrowe na skalę masową, to pokaz laserowy traci sens. Widowisko laserowe musi być oglądane z bliska przy odpowiednich warunkach pogodowych lub uzyskanym sztucznie zadymieniu.

Jakie atrakcje proponuje ICK mieszkańcom Iławy w zamian?

- Co w zamian? Po raz pierwszy w sylwestra zapraszamy na seanse filmowe, a także na niezwykły koncert na ekranie - magiczne show przepełnione świąteczno-noworoczną atmosferą „Gwiazdka z maestro André Rieu i Orkiestrą Johanna Straussa”. Inne propozycje na ekranie kinowym to: premiera filmu „Koniec świata, czyli kogel-mogel 4” i „Spider-man. Bez drogi do domu.”

Żadna złotówka nie szybuje w powietrze, więc możemy dać iławianom więcej innych działań w grudniu, które stanowią piękne zakończenie roku kulturalnego. Po raz pierwszy dwa dni jarmarku na starówce z bogatym programem artystycznym, wiedeńską karuzelą, animacjami z Iławską Grupą Aktorską, karaoke, konkursami. Odbył się również wyjątkowy grudniowy koncert Olgi Bończyk i Łukasza Zagrobelnego, a w samego sylwestra po raz pierwszy zagra kino.



Edyta Kocyła-Pawłowska

e.kocyla@gazetaolsztynska.pl