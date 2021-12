Suska Liga Futsalu. Prowadzi Gajerek, przed nami kolejne mecze

W poprzednią sobotę (11 grudnia) w hali CSiR Susz rozegrana została druga seria gier Suskiej Ligi Futsalu w sezonie 2021/22. W 9 meczach (osiem planowanych plus jedno zaległe spotkanie) padło aż 45 goli. Kibice zgromadzeni na trybunach mieli więc co oglądać.

— W meczu otwarcia Paszynin Auto Centrum Susz w jedynym swoim pojedynku tego dnia pewnie pokonał Admar Szwarcenowo 7:2. Wysokimi zwycięstwami może pochwalić się również drużyna Gajerek, która wygrała z Błękitnymi Kopanina 4:0, a z Afidecorem Kisielice aż 7:1. Także AS Castel Gandolfo zaliczyło w tej kolejce wysokie zwycięstwo pokonując Widro-Nil 6:1 — czytamy w relacji zamieszczonej na stronie internetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu.

— Pierwsze zwycięstwa zanotowały drużyny Moto-Trans i Osiem Gwiazdek. Z jednym zwycięstwem w trzech spotkaniach zadebiutowali w tej edycji SLF Błękitni Kopanina (wygrana z Afidecorem Kisielice). Bez punktów pozostają ci drudzy, którzy również po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w tym sezonie — relacjonują organizatorzy ligi.

W najbliższą sobotę (18.12.2021) w suskiej hali zostaną rozegrane mecze trzeciej serii, plan gier na końcu tekstu.

WYNIKI MECZÓW 2 KOLEJKI (11.12.2021):

Admar Szwarcenowo – Paszynin Auto Centrum Susz 2:7

Moto-Trans – Osiem Gwiazdek 2:0

Błękitni Kopanina – Gajerek 0:4

Moto-Trans – Admar Szwarcenowo 0:3

Afidecor Kisielice – Osiem Gwiazdek 3:5

Widro-Nil – AS Castel Gandolfo 1:6

Gajerek – Afidecor Kisielice 7:1

Widro-Nil – Błękitni Kopanina 1:0

Błękitni Kopanina – Afidecor Kisielice 2:1 (zaległy mecz z I kolejki)

PO 4 KOLEJKACH

1. Gajerek 4 12 14:2

2. Paszynin 3 6 17:4

3. Castel Gandolfo 3 6 10:5

4. Admar 4 6 10:11

5. Widro-Nil 3 6 5:7

6. Moto-Trans 3 3 2:4

7. Błękitni 3 3 2:6

8. Osiem Gwiazdek 4 3 5:17

9. Afidecor 3 0 5:14

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI STRZELCÓW:

Łukasz Święty (Gajerek) i Krystian Staniec (Paszynin Auto Centrum Susz) — po 6 goli

Michał Szymański (AS Castel Gandolfo), Mateusz Jajkowski (Gajerek), Paweł Bieńkowski (Paszynin Auto Centrum Susz) — po 4 gole



III KOLEJKA – 18.12.2021

15:00: Błękitni Kopanina – AS Castel Gandolfo

15:30: Gajerek – Osiem Gwiazdek

16:00: AS Castel Gandolfo – Paszynin Auto Centrum Susz

16:30: Błękitni Kopanina – Osiem Gwiazdek

17:00: Widro-Nil – Moto-Trans

17:30: Gajerek – Admar Szwarcenowo

18:00: Widro-Nil – Paszynin Auto Centrum Susz

18:30: Afidecor Kisielice – Admar Szwarcenowo

