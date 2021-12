Dobro niosło wiele osób! Organizatorzy podsumowują bieg charytatywny dla dzieci z Domu Dziecka [zdjęcia]

>>> Bieg patronatem swoim objęli: Starosta Powiatu Iławskiego, Burmistrz Miasta Iława, Wójt Gminy Iława, Burmistrz Kisielic. Bardzo aktywnie w organizację włączyła się Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która dała biegaczom sygnał do startu i na mecie, z uśmiechem witała wbiegających. A samych biegaczy było aż 130!

Dziesiątki osób włączyły się

w organizację biegu

Pragniemy Wszystkim powiedzieć – dziękujemy! Pomimo chłodu panującego na dworze atmosfera była bardzo ciepła, świąteczna i radosna. Dzielni biegacze bardzo szybko pokonali dystans 28 kilometrów na trasie z Iławy do Kisielic. Na mecie pierwsze osoby pojawiły się już po 2 godzinach od startu w Iławie.

Na trasie o bezpieczeństwo biegaczy dbały służby, którym bardzo chcemy podziękować: Policji, Strażakom ochotnikom z OSP Iława, OSP Ząbrowo, OSP Gałdowo, OSP Kisielice, Ratownikom medycznym, Nadleśnictwu Iława i Nadleśnictwu Susz, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Kisielicach.

Oprawę sportową i dźwiękową wprowadzającą świąteczny nastrój na starcie i mecie przygotowały Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za oprawę imprezy, która była na najwyższym poziomie i rozbrzmiewała wokół przypominając wszystkim o zbliżających się Świętach.

Dziękujemy bardzo życzliwym Sołtysom i Radom Sołeckim Ząbrowa, Gałdowa i Łęgowa, którzy przygotowali punkty startu w swoich miejscowościach. Podziękowania kierujemy też do mieszkańców, którzy spontanicznie dołączali do kibicowania wspierając biegaczy w ich wysiłku i trudzie. Dziękujemy grupie Świętych Mikołajów na motorach w Ząbrowie oraz Śwince Peppie, których z trasy pamiętają wszyscy i wspominają z uśmiechem.

Na mecie niesamowity ciepły poczęstunek – przepyszna zupa i świeżutkie hamburgery – przygotowało dla wszystkich Koło Gospodyń Wiejskich z Kamieńca i Koło Gospodyń Wiejskich Merynos (Olbrachtowo, Olbrachtówko, Zieleń). Stół ze słodkościami swoim wyglądem i smakowitością ciast nasuwał myśl, że jest przygotowany przez same elfy Świętego Mikołaja.

Ogromnym wsparciem i pomocą na każdym etapie przygotowań organizacyjnych Biegu był profesjonalista w tym zakresie Jarosław Piechotka – dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu, któremu również za wszystko bardzo dziękujemy. Na starcie wraz z Cezarym Orackim zagrzewał wszystkich do biegu, a na mecie witał przybiegających zawodników. Dziękujemy Krzysztofowi Łyzińskiemu, właścicielowi firmy Kris Bus, który nieodpłatnie zorganizował transport zawodników z Kisielic do Iławy.

Jesteśmy wdzięczni także kierownikowi i pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie oraz dyrektorowi i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Iławie, którzy organizowali transport rzeczy biegaczy z poszczególnych punktów startu na metę oraz byli gotowi do transportu osób, które potrzebowałyby tego na trasie. Biegacze mogli też skorzystać z namiotów rozstawionych na mecie – dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.



Bardzo dziękujemy biegaczom – Radosławowi Etmańskiemu i Piotrowi Jankowskiemu, pracownikom Domu dla Dzieci w Kisielicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, którzy byli bardzo zaangażowani w organizację i przebieg imprezy.

Całą organizację Biegu koordynowała zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednocześnie Dyrektor Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego, Joanna Mazurkiewicz. Partnerem Biegu, któremu bardzo dziękujemy za wsparcie, było też Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB.



Gorące podziękowania

składamy darczyńcom

Natomiast największe, najmocniejsze i najgorętsze podziękowania kierujemy do darczyńców, którzy włączyli się w naszą akcję i wykazali się niezwykłą hojnością. Są to osoby indywidualne, niekiedy anonimowe, nieformalne grupy sportowców, zakłady pracy, firmy.

Dziękujemy: grupom MTB Susz, Biegam u Kolesi, Piechotka TEAM, Iławskie Smoki Jezioraka, UKS Mały Jeziorak Iława, Orka Masters Iława, Ostróda Runners, Radomno Biega, Biegacze Gorszego Sortu, Run Goku Team, Rozbiegany Susz, Susz Lwy Morskie, Rezerwowe Psy, Iławskie Dziki, firmom i instytucjom, Sport A – Z, Ubezpieczenia Kostkowski, FIT House, IPB Iława, OCMB Iława, IKEA Industry Poland - IKEA Industry Lubawa, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Zakładowi Karnemu w Iławie, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Ząbrowie, Gałdowie, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji Miasta Iława, Iławskiemu Centrum Kultury, Nadleśnictwu Iława, Nadleśnictwu Susz, dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Iławie, Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, a także anonimowemu darczyńcy, który podarował prezent dla dzieci za pośrednictwem Koła Gospodyń Wiejskich z Kamieńca.

Wszystkie dzieci z Domu dla Dzieci w Kisielicach otrzymały indywidualne, dedykowane im osobiście prezenty, przygotowane z myślą o spełnieniu ich marzeń. Prezenty, które sprawiły, że okres świąteczny będzie miał dla nich magiczny charakter.

Ponadto dla dzieci z pieczy zastępczej zebrano karty podarunkowe/prezentowe o wartości 13 000 zł, firma IKEA przekazała wybrane przez dzieci i wychowawców Domu dla Dzieci w Kisielicach własne produkty o wartości 5 000 zł.

Otrzymaliśmy też bilety wejściowe do Kinoteatru Pasja w Iławie, na Lodowisko Miejskie oraz Pływalnię. Przekazano także środki higieny dla dzieci, kosmetyki, cukierki, ciastka, paluszki, chipsy, kalendarze adwentowe, artykuły biurowe, przybory szkolne, gry, puzzle, maskotki, obuwie, ubrania.

Szacujemy, że wartość wszystkich zebranych podarunków to około 25 000 zł.

Efekt przeprowadzonej akcji zbierania prezentów dla dzieci z pieczy zastępczej bardzo pozytywnie nas zaskoczył, jesteśmy zbudowani hojnością i szczodrością różnych osób, firm. Wszystkie podarunki zostaną dobrze rozdysponowane i trafią do dzieci, które na nie z utęsknieniem czekają.

II Bieg charytatywny Dobro Wraca już za nami, ale myślimy o tym, że z tak wspaniałymi ludźmi o Wielkim Sercu jak darczyńcy oraz Ci, którzy uczestniczyli i włączyli się w pomoc przy przygotowaniach oraz organizacji, chcemy kontynuować tradycję i planujemy kolejną edycję. Do zobaczenia za rok!



Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie