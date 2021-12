"Czy jest maseczka"? Policjanci nadal kontrolują zakupowiczów

Jak mówi asp. Joanna Kwiatkowska, rzecznik prasowa iławskiej policji, walka z pandemią nałożyła na policjantów nowe zadania i wyzwania. Jednym z nich jest kontrola przestrzegania przez obywateli wprowadzonych obostrzeń, nakazów i zakazów, m.in. nakazu korzystania z maseczki ochronnej w określonych okolicznościach.

W miniony weekend (10-12.12.2021), w którym przypadła również niedziela handlowa, policjanci wspierani przez funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych odwiedzali w trakcie służby sklepy, galerie handlowe i punkty usługowe oraz te miejsca, gdzie w zamkniętej przestrzeni mogła gromadzić się duża liczba osób.

Od piątku do niedzieli włącznie policjanci na Warmii i Mazurach, w trakcie kontroli prowadzonych przy wsparciu strażników miejskich, odnotowali ponad 4 200 wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu nakazu korzystania z maseczki w określonych okolicznościach. Ponad 480 osób zostało ukaranych mandatami karnymi, a wobec 66 osób sporządzone zostały wnioski do sądów o ich ukaranie.

Zdemaskował ich brak maseczki

W sobotę (11 grudnia) policjanci kontrolując jedną ze stacji paliw na terenie Giżycka zauważyli mężczyznę, który nie miał zasłoniętych ust i nosa maseczką. Podjęli interwencję. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że 37-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Giżycku. Mężczyzna dopuścił się przestępstwa kradzieży z włamaniem, za co ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 2 miesięcy. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Za popełnione wykroczenie dotyczące niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa mężczyzna został ukarany mandatem.