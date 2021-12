Uciekał przed policją w Iławie. Najpierw samochodem, potem pieszo

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu — to hasło, które powinni znać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Jednak pomimo wcześniej spożytego alkoholu, niektórzy nadal wsiadają za kierownicę.

14 grudnia kilka minut po północy policjanci zauważyli kierującego fordem, który na widok radiowozu zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. 31-letni mężczyzna, pomimo użytych przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się, a wręcz zaczął uciekać. Z drogi krajowej zjechał na drogę gruntową, a następnie pozostawił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Mundurowi zatrzymali 31-latka i przetransportowali go do policyjnej celi. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi i ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Czterdzieści minut później w gminie Iława policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Mundurowi wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili go w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 26-latek ma cofnięte uprawnienia do jazdy, a samochód nie ma aktualnych badań technicznych.

Obaj mężczyźni ze swojego zachowania w najbliższym czasie będą się tłumaczyć przed sądem.

Tymczasem kilka minut po godz. 6 w gminie Lubawa 27-latek kierujący renaultem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył skody. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

eka/KPP Iława

