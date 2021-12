Wiemy już, kiedy powstanie kolumbarium na iławskim cmentarzu

— Niewątpliwą zaletą kolumbarium jest to, że zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż tradycyjne groby. To dość istotne biorąc pod uwagę fakt, że na cmentarzach w naszym mieście zaczyna brakować powierzchni do tradycyjnego pochówku — mówi burmistrz Iławy, Dawid Kopaczewski.

Do podpisania umowy doszło w czwartek 9 grudnia.

— Wykonawcą robót jest Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz z Lubartowa, wartość podpisanej umowy to ponad 194,3 tys zł brutto. Inwestycja ma być gotowa za 11 miesięcy — informuje UM Iława.

Kolumbarium będzie mieć ponad 2 metry wysokości, pomieści 30 nisz, a w nich 120 urn z prochami.

m.partyga@gazetaolsztynska.pl

Wizualizacja — umiejscowienie kolumbarium na cmentarzu przy ul. Piaskowej w Iławie